Щоб обігріти Харківську область, задіють резервні рішення – Синєгубов

Працюємо над резервними рішеннями на випадок загрози обстрілів енергетичної інфраструктури, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині враховують досвід попередніх років повномасштабного вторгнення, тому обласна влада забезпечує підприємства критичної інфраструктури когенераційними установками, модульними котельнями, генераторами. Також поновлюють запаси паливно-мастильних матеріалів для джерел безперебійної енергії.

«Особливу увагу приділяємо закладам охорони здоров’я та освіти, щоб пацієнти були забезпечені стабільним теплом та електрикою, а заклади освіти, за необхідності, стали Пунктами Незламності. Готуємося до всіх можливих сценаріїв. Наше завдання – щоб область пройшла зиму впевнено та надійно, а жителі регіону почувалися максимально захищеними», – заявив Синєгубов.