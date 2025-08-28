Чтобы обогреть Харьковскую область, задействуют резервные решения – Синегубов
Работаем над резервными решениями на случай угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Харьковской области учитывают опыт предыдущих лет полномасштабного вторжения, поэтому ХОВА обеспечивает предприятия критической инфраструктуры когенерационными установками, модульными котельными, генераторами. Также восстанавливают запасы горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы.
«Особое внимание уделяем учреждениям здравоохранения и образования, чтобы пациенты были обеспечены стабильным теплом и электричеством, а учебные заведения, при необходимости, стали Пунктами Незламності. Готовимся ко всем возможным сценариям. Наша задача – чтобы область прошла зиму уверенно и надежно, а жители региона чувствовали себя максимально защищенными», – заявил Синегубов.
28 августа 2025 в 19:37
