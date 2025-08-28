Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Чтобы обогреть Харьковскую область, задействуют резервные решения – Синегубов

Общество 19:37   28.08.2025
Оксана Якушко
Чтобы обогреть Харьковскую область, задействуют резервные решения – Синегубов Фото: ХОВА

Работаем над резервными решениями на случай угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области учитывают опыт предыдущих лет полномасштабного вторжения, поэтому ХОВА обеспечивает предприятия критической инфраструктуры когенерационными установками, модульными котельными, генераторами. Также восстанавливают запасы горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы.

«Особое внимание уделяем учреждениям здравоохранения и образования, чтобы пациенты были обеспечены стабильным теплом и электричеством, а учебные заведения, при необходимости, стали Пунктами Незламності. Готовимся ко всем возможным сценариям. Наша задача – чтобы область прошла зиму уверенно и надежно, а жители региона чувствовали себя максимально защищенными», – заявил Синегубов.

Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
28.08.2025, 17:36
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 15:05
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
28.08.2025, 09:35
Восстанавливать дома на Северной Салтовке помогает УВКБ ООН в Украине
Восстанавливать дома на Северной Салтовке помогает УВКБ ООН в Украине
28.08.2025, 20:25

Новости по теме:

14:03
Удается ли небольшим группам РФ прорваться в Купянск: комментарий Синегубова
13:36
56 населенных пунктов Харьковщины остались без газа: Синегубов назвал причину
16:14
Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой
15:42
Заехать в Купянск тяжело: почему, объяснил Синегубов (видео)
13:12
Синегубов встретился с военными на Купянщине: о чем говорили (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Чтобы обогреть Харьковскую область, задействуют резервные решения – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работаем над резервными решениями на случай угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.".