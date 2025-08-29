Смертельне передноворічне застілля на Богодухівщині: вбивця отримав вирок

У Харківській облпрокуратурі уточнили: вирок отримав 56-річний чоловік, якого раніше звинувачували у вбивстві пенсіонерки.

“За даними слідства, 30 грудня 2022 року, напередодні Нового року, у селі Литвинівка Богодухівського району звичайне застілля обернулося злочином. У будинку чоловік сидів за святковим столом із 80-річною знайомою. Раптово між ними почалася сварка”, – розповіли у прокуратурі.

Після чого чоловік почав бити пенсіонерку по тілу та голові – так він зламав їй ребра та щелепу. Однак і на цьому не зупинився. Зловмисник схопив ніж і кілька разів ударив жертву в шию та грудну клітку. Від отриманих травм жінка померла.

“Правоохоронці затримали зловмисника того ж дня. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час слідства та судового розгляду чоловік постійно змінював свої версії, проте вину так і не визнав”, – йдеться у повідомленні.

Попри це суд визнав його винним, призначивши покарання – 13 років за ґратами.