Смертельное предновогоднее застолье на Богодуховщине: убийца получил приговор
В Харьковской облпрокуратуре уточнили: приговор вынесли 56-летнему мужчине, которого ранее обвиняли в убийстве пенсионерки.
«По данным следствия, 30 декабря 2022 года, в канун Нового года, в селе Литвиновка Богодуховского района обычное застолье обернулось преступлением. В доме мужчина сидел за праздничным столом с 80-летней знакомой. Внезапно между ними началась ссора», – рассказали в прокуратуре.
После чего мужчина начал бить пенсионерку по телу и голове – так он сломал ей ребра и челюсть. Однако и на этом не остановился. Злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил жертву в шею и грудную клетку. От полученных травм женщина скончалась.
«Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия и судебного разбирательства мужчина постоянно менял свои версии, однако вину так и не признал», – говорится в сообщении.
Несмотря на это, суд признал его виновным, назначив наказание – 13 лет за решеткой.
Читайте также: Назвали рашистами и выгнали: тренер футболистов из Златополя заявил о буллинге
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: вбивство, приговор, прокуратура, убийство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Смертельное предновогоднее застолье на Богодуховщине: убийца получил приговор»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре уточнили: приговор вынесли 56-летнему мужчине, которого ранее обвиняли в убийстве пенсионерки. ".