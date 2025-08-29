Смертельное предновогоднее застолье на Богодуховщине: убийца получил приговор

В Харьковской облпрокуратуре уточнили: приговор вынесли 56-летнему мужчине, которого ранее обвиняли в убийстве пенсионерки.

«По данным следствия, 30 декабря 2022 года, в канун Нового года, в селе Литвиновка Богодуховского района обычное застолье обернулось преступлением. В доме мужчина сидел за праздничным столом с 80-летней знакомой. Внезапно между ними началась ссора», – рассказали в прокуратуре.

После чего мужчина начал бить пенсионерку по телу и голове – так он сломал ей ребра и челюсть. Однако и на этом не остановился. Злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил жертву в шею и грудную клетку. От полученных травм женщина скончалась.

«Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия и судебного разбирательства мужчина постоянно менял свои версии, однако вину так и не признал», – говорится в сообщении.

Несмотря на это, суд признал его виновным, назначив наказание – 13 лет за решеткой.