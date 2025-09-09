Удар по будівлі АТБ влітку під Харковом: екологи підрахували збитки

Наслідки обстрілу селища Васищеве, що стався 30 липня, оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

Там нагадали, що внаслідок атаки БпЛА постраждала будівля ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Вогонь охопив понад 30 тисяч квадратних метрів, а сама пожежа тривала понад 31 годину.

Екологи встановили: у повітря потрапили викиди небезпечних речовин, що спричинили суттєве погіршення якості атмосферного середовища. За висновками спеціалістів, екологічні збитки від цього удару становлять 15 млн 873 тис. 833 грн.

«Цей випадок — не просто черговий рядок у зведеннях про наслідки війни. Це — нагадування про те, що кожен удар має не лише людську, а й екологічну ціну. Забруднене повітря, зруйновані інфраструктурні об’єкти, токсичні наслідки — усе це формує нову реальність, у якій довкілля стає заручником агресії», – підсумували в екоінспекції.

Нагадаємо, у Харкові близько 12:00 30 липня в деяких районах чули не менше двох вибухів. Про гучні звуки повідомили мешканці передмість, зокрема району селища Васищеве. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибух був за межами міста. Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по селищу Васищеве, там спалахнула пожежа. Постраждали семеро, одна людина – загинула. У ДСНС уточнили, що окупанти поцілили по складській будівлі. Пожежу гасили 150 рятувальників, повністю ліквідували її за понад 30 годин.