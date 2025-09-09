Удар по зданию АТБ летом под Харьковом: экологи подсчитали ущерб

Последствия обстрела поселка Васищево, произошедшего 30 июля, оценили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Там напомнили, что в результате атаки БпЛА пострадало здание ООО «АТБ-МАРКЕТ». Огонь охватил более 30 тысяч квадратных метров, а сам пожар длился более 31 часа.

Экологи установили: в воздух попали выбросы опасных веществ, которые повлекли за собой существенное ухудшение качества атмосферной среды. По выводам специалистов, экологический ущерб от этого удара составляет 15 млн 873 тыс. 833 грн.

«Этот случай — не просто очередная строчка в сведениях о последствиях войны. Это напоминание о том, что каждый удар имеет не только человеческую, но и экологическую цену. Загрязненный воздух, разрушенные инфраструктурные объекты, токсичные последствия — все это формирует новую реальность, в которой окружающая среда становится заложником агрессии», — подытожили в экоинспекции.

Напомним, в Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов. О громких звуках сообщили жители пригородов, в частности района поселка Васищево. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был за пределами города. Позже стало известно, что враг ударил по поселку Васищево, там произошел пожар. Пострадали семеро, один человек – погиб. В ГСЧС уточнили, что оккупанты попали по складскому зданию. Пожар тушили 150 спасателей, полностью ликвидировали его более чем за 30 часов.