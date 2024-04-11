Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

Реанимация больницы им. Мечникова получила оборудование от «АТБ» и партнеров

Реклама 12:11   11.04.2024
Ирина Максимова
Реанимация больницы им. Мечникова получила оборудование от «АТБ» и партнеров

Днепровская областная клиническая больница им. Мечникова является одним из самых старых медицинских учреждений страны. С самого начала вторжения врага именно известная на всю страну «Мечка» стала мощным медицинским хабом, где круглосуточно спасают жизнь раненым воинам.

Современная медицина нуждается не только в специалистах высокого уровня, но и в немалом арсенале новейших средств, приборов, оборудования и расходных материалов. Но именно от этого нередко зависит, выздоровеет ли тяжелораненый военный и сможет ли вернуться к полноценной жизни. Понятно, что в сложившейся ситуации перегруженной медицинской системе страны крайне необходима поддержка ответственного бизнеса. Для больницы им. Мечникова такой точкой опоры стал крупнейший ритейлер, работодатель и отраслевый налогоплательщик Украины – корпорация «АТБ».

Недавно очередную партию жизненно необходимого медицинского оборудования получили врачи реанимационного отделения №1 областной больницы им. Мечникова. Компания «АТБ» вместе с партнерами закупила и передала оборудование и расходные материалы стоимостью более двух миллионов гривен. Речь идет об аппарате для терапии и острого диализа новейшего поколения MultiFiltratePRO, современном наборе для заместительной почечной терапии, аксессуарах для гемодиализа, наборе для гемодиализной катетеризации и т.д.

«Этот современный аппарат не просто нового, а последнего поколения. Он позволяет проводить процедуры непрерывной заместительной почечной терапии в течение достаточно длительного времени, а также производить плазмообмен. Это очень важно, ведь фактически он выполняет функцию пострадавшей почки. Это может происходить в течение дня, двух, трех и т.п., практически не влияя на другие функции организма, например такие, как свертываемость крови. При этом работает вплоть до того момента, когда функция почки совсем восстановится. Потребность в таком оборудовании стоит очень остро, ведь у нас лечатся тяжелые пациенты, терапия которых требует длительного непрерывного диализа. Расходные материалы для такой терапии значительно дороже, но и более эффективны в сложных случаях», – говорит заведующий реанимацией №1 клинической больницы им. Мечникова Владимир Николаевич Дубина.

В течение двух лет войны первое реанимационное отделение «Мечки» приняло более 6 тысяч раненых, в том числе наиболее тяжелых. За это время медики провели 1684 сеанса заместительной почечной терапии. С новым аппаратом, который «АТБ» приобрела на средства, которые во время благотворительного марафона к 30-летию компании были перечислены партнерами в подарок, этот процесс станет более эффективным, а также приблизит отечественную медицину к высоким европейским стандартам оказания неотложной помощи.

Напомним, это уже вторая с начала года передача медицинского оборудования больнице им. Мечникова. В январе «АТБ» в партнерстве с «Райффайзен» закупили и передали медикам электрохирургический блок, эндоскопический процессор, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, гистеропомпу и т.д. Это оборудование обошлось в 3 млн грн.
Общая сумма благотворительной помощи от «АТБ» Вооруженным силам, добровольческим формированиям, волонтерским организациям, спасателям и медицинским учреждениям уже преодолела отметку 1,5 миллиарда гривен.

02

03

04

05

Автор: Ирина Максимова
Популярно
Главные новости Харькова 11.04: ISW оценил сроки наступления, ракетная атака
Главные новости Харькова 11.04: ISW оценил сроки наступления, ракетная атака
11.04.2024, 13:00
В двух районах Харькова коммунальщики устраняют последствия ударов РФ (фото)
В двух районах Харькова коммунальщики устраняют последствия ударов РФ (фото)
11.04.2024, 10:58
Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия — ISW
Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия — ISW
11.04.2024, 10:25
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
11.04.2024, 09:56
На свалке на Харьковщине обнаружили трупы свиней: что произошло
На свалке на Харьковщине обнаружили трупы свиней: что произошло
11.04.2024, 12:24
Никто никуда не уезжает — Терехов об атаке на Харьков, что известно на сейчас
Никто никуда не уезжает — Терехов об атаке на Харьков, что известно на сейчас
11.04.2024, 12:54

Новости по теме:

22:04
АТБ и Райффайзен Банк передали современное медоборудование больнице в Днепре
17:50
Мобильное приложение АТБ: новые сервисы и приятные сюрпризы для покупателей
14:07
Экологический проект АТБ: утилизировано более 311 тонн использованных батареек
12:38
Марафон АТБ: ВСУ получают 240 пикапов, 470 дронов, медоборудование
17:42
Индекс сервиса Опендатабот: АТБ возглавила десятку топовых ритейлеров Украины

Вы читали новость: «Реанимация больницы им. Мечникова получила оборудование от «АТБ» и партнеров»; из категории Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днепровская областная клиническая больница им. Мечникова является одним из самых старых медицинских учреждений страны. С самого начала вторжения врага именно известная на всю страну «Мечка» стала мощным медицинским хабом, где круглосуточно спасают жизнь раненым воинам.".