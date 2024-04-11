Реанимация больницы им. Мечникова получила оборудование от «АТБ» и партнеров

Днепровская областная клиническая больница им. Мечникова является одним из самых старых медицинских учреждений страны. С самого начала вторжения врага именно известная на всю страну «Мечка» стала мощным медицинским хабом, где круглосуточно спасают жизнь раненым воинам.

Современная медицина нуждается не только в специалистах высокого уровня, но и в немалом арсенале новейших средств, приборов, оборудования и расходных материалов. Но именно от этого нередко зависит, выздоровеет ли тяжелораненый военный и сможет ли вернуться к полноценной жизни. Понятно, что в сложившейся ситуации перегруженной медицинской системе страны крайне необходима поддержка ответственного бизнеса. Для больницы им. Мечникова такой точкой опоры стал крупнейший ритейлер, работодатель и отраслевый налогоплательщик Украины – корпорация «АТБ».

Недавно очередную партию жизненно необходимого медицинского оборудования получили врачи реанимационного отделения №1 областной больницы им. Мечникова. Компания «АТБ» вместе с партнерами закупила и передала оборудование и расходные материалы стоимостью более двух миллионов гривен. Речь идет об аппарате для терапии и острого диализа новейшего поколения MultiFiltratePRO, современном наборе для заместительной почечной терапии, аксессуарах для гемодиализа, наборе для гемодиализной катетеризации и т.д.

«Этот современный аппарат не просто нового, а последнего поколения. Он позволяет проводить процедуры непрерывной заместительной почечной терапии в течение достаточно длительного времени, а также производить плазмообмен. Это очень важно, ведь фактически он выполняет функцию пострадавшей почки. Это может происходить в течение дня, двух, трех и т.п., практически не влияя на другие функции организма, например такие, как свертываемость крови. При этом работает вплоть до того момента, когда функция почки совсем восстановится. Потребность в таком оборудовании стоит очень остро, ведь у нас лечатся тяжелые пациенты, терапия которых требует длительного непрерывного диализа. Расходные материалы для такой терапии значительно дороже, но и более эффективны в сложных случаях», – говорит заведующий реанимацией №1 клинической больницы им. Мечникова Владимир Николаевич Дубина.

В течение двух лет войны первое реанимационное отделение «Мечки» приняло более 6 тысяч раненых, в том числе наиболее тяжелых. За это время медики провели 1684 сеанса заместительной почечной терапии. С новым аппаратом, который «АТБ» приобрела на средства, которые во время благотворительного марафона к 30-летию компании были перечислены партнерами в подарок, этот процесс станет более эффективным, а также приблизит отечественную медицину к высоким европейским стандартам оказания неотложной помощи.

Напомним, это уже вторая с начала года передача медицинского оборудования больнице им. Мечникова. В январе «АТБ» в партнерстве с «Райффайзен» закупили и передали медикам электрохирургический блок, эндоскопический процессор, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, гистеропомпу и т.д. Это оборудование обошлось в 3 млн грн.

Общая сумма благотворительной помощи от «АТБ» Вооруженным силам, добровольческим формированиям, волонтерским организациям, спасателям и медицинским учреждениям уже преодолела отметку 1,5 миллиарда гривен.