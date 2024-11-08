«День в День» – новая торговая марка «АТБ» для ежедневных покупок

В начале ноября прошлого года компания «АТБ» отметила тридцатую годовщину со дня основания беспрецедентным благотворительным марафоном, собрав для ВСУ 168-миллионный донат, отказавшись от празднования юбилея в пользу поддержки украинских защитников и начав новый тренд в отечественной бизнес-среде.

В этом году к 31-й годовщине компания «АТБ-Маркет» запустила новую собственную торговую марку «День в День». Эта марка была создана с целью сделать повседневную жизнь наших граждан немного лучше, а ежедневные покупки – более приятными. Простой яркий дизайн упаковки, честная цена и отличное качество ТМ «День в День» уже заинтересовали покупателей сети «АТБ».

«Каждый день клиенты «АТБ» выбирают продукцию, которая становится неотъемлемой частью их жизни, и название «День в День» символизирует эту непрерывную поддержку и внимание потребностей покупателей. Для нас важно, чтобы бренд «День в День» не только ассоциировался с качеством и экономией, но и вызывал у людей чувство ежедневной заботы о себе и положительных эмоциях. Кстати, именно поэтому мы выбрали яркий дизайн упаковки для нового ТМ», – объяснил Алексей Юрьев, директор по маркетингу «АТБ-Маркет».

Продукция под брендом «День в День» уже начала появляться на полочках магазинов «АТБ». Она включает практически все категории товаров: продукты питания, косметические средства, бытовую химию. Под ТМ «День в День» покупатели национальной сети «АТБ» найдут товары, которые пригодятся каждый день: салфетки, мыло, шампуни и другие средства гигиены, чай и сладости к чаю или кофе, кисломолочные продукты и вкусности.

Так что в линейке товаров ТМ «День в День» каждый покупатель найдет для себя что-то необходимое, вкусное и интересное, а главное – без наценок и переплат. Средняя ценовая категория ТМ «День в День» и высокое качество продукции позволяют новой ТМ смело конкурировать с другими брендами.

«Название нашей новой торговой марки «День в День» было выбрано с учетом повседневных потребностей покупателей. В креативной работе было разработано много вариантов, однако искали наиболее точно отражать нашу цель — обеспечивать ежедневную заботу, стабильное качество и надежность товаров ТМ «День в День», – поделилась Наталия Литвинчук, начальник отдела развития собственных торговых марок «АТБ-Маркет».

Важную роль в восприятии покупателями новой ТМ «День в День» от «АТБ» играет ее яркий дизайн. Он объединяет продукты разных категорий единым стилем. Основным элементом дизайна упаковки являются акварельные пятна в фирменных цветах, которые придают акценты и выразительность упаковке, привлекают внимание и вызывают положительные эмоции. Упаковка сохраняет целостность через повторяющиеся элементы, такие как стиль шрифтов, цветовые акценты, но в то же время каждый товар имеет свои уникальные визуальные детали (такие как ингредиенты), которые помогают легко различить продукты.

Теперь всеукраинская торговая сеть «АТБ» имеет четыре основных собственных торговых марки. В ценовой линейке новая ТМ «День в День» разместилась между бюджетной ТМ «Умный выбор» и ТМ «Своя линия», предлагающей товары сегмента «средний плюс». Премиальный сегмент товаров в магазинах крупнейшей отечественной торговой сети представлен ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected».

Продукция собственных марок «АТБ» – это эксклюзивный ассортимент для покупателей, удовлетворяющий все потребности потребителя. Он составляет около трети общего ассортимента магазинов. По качеству такие продукты и товары первой необходимости ничуть не уступают имеющимся на украинском рынке аналогам других брендов, а вот цена приятно удивит. Она может быть ниже минимум на 20–30 процентов, ведь в нее не включены ненужные в таком случае расходы на раскрутку бренда, рекламу, промо и т.д. Также следует знать, что производят товары ВТМ по заказу «АТБ» и к их качеству предъявляют жесткие требования, за соблюдением которых следит собственная лаборатория компании. Товары проверяют по всем органолептическим показателям.

Новая торговая марка «День в День» от «АТБ» станет гармоничным дополнением ассортимента сети, ведь целью ее создания является обеспечение высокого уровня удовлетворения потребителей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Появление такой продукции на полках более 1200 магазинов «АТБ» в разных уголках Украины расширяет возможности для удобных и выгодных покупок!