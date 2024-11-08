«День у День» – нова торгова марка «АТБ» для щоденних покупок

На початку листопада минулого року компанія «АТБ» відзначила тридцяту річницю з дня заснування безпрецедентним благодійним марафоном, зібравши для ЗСУ 168-мільйонний донат, відмовившись від святкування ювілею на користь підтримки українських захисників і започаткувавши новий тренд у вітчизняному бізнес-середовищі.

Цього року до 31-ої річниці компанія «АТБ-Маркет» запустила нову власну торгову марку «День у День». Ця марка була створена з метою зробити повсякденне життя наших громадян трішки кращим, а щоденні покупки – приємнішими. Простий яскравий дизайн упаковки, чесна ціна та чудова якість товарів ТМ «День у День» уже зацікавили покупців мережі «АТБ».

«Кожного дня клієнти «АТБ» обирають продукцію, що стає невід’ємною частиною їхнього життя, і назва «День у День» символізує цю безперервну підтримку й увагу до потреб покупців. Для нас важливо, аби бренд «День у День» не лише асоціювався з якістю та економією, але й викликав у людей відчуття щоденної турботи про себе та позитивні емоції. До речі, саме тому ми обрали яскравий дизайн упаковки для нової ТМ», – пояснив Олексій Юр’єв, директор з маркетингу «АТБ-Маркет».

Продукція під брендом «День у День» уже почала з’являтися на поличках магазинів «АТБ». Вона охоплює практично всі категорії товарів: продукти харчування, косметичні засоби, побутову хімію. Під ТМ «День у День» покупці національної мережі «АТБ» знайдуть товари, що стануть у пригоді кожен день: серветки, мило, шампуні й інші засоби гігієни, чай та солодощі до чаю чи кави, кисломолочні продукти та смаколики.

Тож у лінійці товарів ТМ «День у День» кожен покупець знайде для себе щось необхідне, смачне та цікаве, а головне – без націнок і переплат. Середня цінова категорія ТМ «День у День» і висока якість продукції дозволяють новій ТМ сміливо конкурувати з іншими брендами.

«Назва нашої нової торгової марки «День у День» була обрана з урахуванням повсякденних потреб покупців. У креативній роботі було розроблено багато варіантів, проте шукали той, що найточніше відображатиме нашу мету — забезпечувати щоденну турботу, стабільну якість і надійність товарів ТМ «День у День», – поділилася Наталія Литвинчук, начальник відділу розвитку власних торговельних марок «АТБ-Маркет».

Важливу роль для сприйняття покупцями нової ТМ «День у День» від «АТБ» відіграє її яскравий дизайн. Він об’єднує продукти різних категорій єдиним стилем. Основним елементом дизайну упаковки є акварельні плями у фірмових кольорах, які додають акцентів і виразності пакуванню, привертають увагу та викликають позитивні емоції. Упаковка зберігає цілісність через повторювані елементи, такі як стиль шрифтів, кольорові акценти, але водночас кожен товар має свої унікальні візуальні деталі (такі як зображення інгредієнтів), що допомагають легко розрізнити продукти.

Тож відтепер всеукраїнська торговельна мережа «АТБ» має чотири основні власні торгові марки. У ціновій лінійці нова ТМ «День у День» розмістилася між бюджетною ТМ «Розумний вибір» і ТМ «Своя лінія», що пропонує товари сегмента «середній плюс». Преміальний сегмент товарів у магазинах найбільшої вітчизняної торговельної мережі представлено ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected».

Продукція власних торгових марок «АТБ» – це ексклюзивний асортимент для покупців, який задовольняє всі потреби споживача. Він становить близько третини від загального асортименту магазинів. За якістю такі продукти та товари першої необхідності анітрохи не поступаються наявним на українському ринку аналогам інших брендів, а от ціна приємно здивує. Вона може бути нижчою мінімум на 20–30 відсотків, адже до неї не включено непотрібні у такому разі витрати на розкрутку бренда, рекламу, промо тощо. Також варто знати, що виготовляють товари ВТМ на замовлення «АТБ» і до їхньої якості висувають найжорсткіші вимоги, за дотриманням яких слідкує власна лабораторія компанії. Товари перевіряють за всіма органолептичними показниками.

Нова торгова марка «День у День» від «АТБ» стане гармонійним доповненням асортименту мережі, адже метою її створення є забезпечення високого рівня задоволення споживачів, які шукають оптимальне співвідношення ціни та якості. Поява такої продукції на поличках більш ніж 1200 магазинів «АТБ» у різних куточках України розширює можливості для зручних і вигідних покупок!