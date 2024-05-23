«АТБ» вошла в перечень 3 крупнейших по объему использования пулинговой тары
«АТБ» работает на отечественном рынке ритейла более 30 лет и хорошо известна миллионам украинцев широким ассортиментом (свыше 3,5 тыс. наименований) гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по честным ценам.
А вот в бизнес-среде у компании есть имидж надежного и прогрессивного партнера. Компании, входящие в состав корпорации «АТБ», обычно первыми внедряют смелые инновационные решения, овладевают современными технологиями, практикуют новейшие подходы к решению любых вопросов.
Логистическое предприятие корпорации «АТБ» — ООО «Логистик Юнион» — в этом году стало лидером по использованию пластиковых поддонов и вошло в перечень 3 крупнейших по объему использования многоразовых пластиковых ящиков для упаковки, хранения и распределения товаров.
Речь идет о так называемой пулинговой (pooling — англ. объединение) таре. Этот проект стартовал только год назад и быстро доказал собственную эффективность, поэтому его масштабировали на всю складскую сеть «АТБ». Именно в такой многооборотной таре сегодня продукты и бытовые товары постоянно направляются в более чем 1220 магазинов сети в разные уголки страны.
В перечне главных преимуществ пулинговой тары наиболее важны прочность и экологичность. При изготовлении поддонов и ящиков используют особый вид пластика, который не крошится, не трескается и не ломается. Средний срок эксплуатации пластиковой тары составляет около 300 циклов, что делает ее оптимальным выбором для долгосрочного использования, а вот деревянная тара служит всего от 3 до 10 циклов.
Изготавливают многоразовую тару исключительно из безопасных классов пластика, которые могут контактировать с разными видами продукции, в том числе и пищевыми товарами.
В отличие от дерева, металла, стекла, картона и других материалов этот пластик более легок и не подвержен коррозии. Он обладает высокой прочностью, поэтому постоянная собирание/разбирание ему не вредит.
Другое очевидное преимущество – устойчивость к неблагоприятной среде. Эта пластиковая тара выдерживает прямые солнечные лучи, холод, повышенную влажность и даже химические реагенты. Ее гладкая поверхность не задерживает пыль, грязь, а также значительно упрощает уход за ней.
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Напомним, что именно компания «АТБ» в свое время распространила в нашей стране формат магазина самообслуживания, первой в ритейле перешла на экономические системы LED-освещения, рекуперации тепла, биоразлагаемые экопакеты, заменила бумажную книгу жалоб и предложений интеллектуальным онлайн-помощником (чат-ботом), выпустила собственные платежные карты в сотрудничестве с пятью банками. Оптимизация многих бизнес-процессов продолжается и сейчас.
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- Категории: Реклама, Украина; Теги: АТБ, супермаркет, экология;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 14:05;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«АТБ» работает на отечественном рынке ритейла более 30 лет и хорошо известна миллионам украинцев широким ассортиментом (свыше 3,5 тыс. наименований) гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по честным ценам".