«АТБ» вошла в перечень 3 крупнейших по объему использования пулинговой тары

«АТБ» работает на отечественном рынке ритейла более 30 лет и хорошо известна миллионам украинцев широким ассортиментом (свыше 3,5 тыс. наименований) гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по честным ценам.

А вот в бизнес-среде у компании есть имидж надежного и прогрессивного партнера. Компании, входящие в состав корпорации «АТБ», обычно первыми внедряют смелые инновационные решения, овладевают современными технологиями, практикуют новейшие подходы к решению любых вопросов.

Логистическое предприятие корпорации «АТБ» — ООО «Логистик Юнион» — в этом году стало лидером по использованию пластиковых поддонов и вошло в перечень 3 крупнейших по объему использования многоразовых пластиковых ящиков для упаковки, хранения и распределения товаров.

Речь идет о так называемой пулинговой (pooling — англ. объединение) таре. Этот проект стартовал только год назад и быстро доказал собственную эффективность, поэтому его масштабировали на всю складскую сеть «АТБ». Именно в такой многооборотной таре сегодня продукты и бытовые товары постоянно направляются в более чем 1220 магазинов сети в разные уголки страны.

В перечне главных преимуществ пулинговой тары наиболее важны прочность и экологичность. При изготовлении поддонов и ящиков используют особый вид пластика, который не крошится, не трескается и не ломается. Средний срок эксплуатации пластиковой тары составляет около 300 циклов, что делает ее оптимальным выбором для долгосрочного использования, а вот деревянная тара служит всего от 3 до 10 циклов.

Изготавливают многоразовую тару исключительно из безопасных классов пластика, которые могут контактировать с разными видами продукции, в том числе и пищевыми товарами.

В отличие от дерева, металла, стекла, картона и других материалов этот пластик более легок и не подвержен коррозии. Он обладает высокой прочностью, поэтому постоянная собирание/разбирание ему не вредит.

Другое очевидное преимущество – устойчивость к неблагоприятной среде. Эта пластиковая тара выдерживает прямые солнечные лучи, холод, повышенную влажность и даже химические реагенты. Ее гладкая поверхность не задерживает пыль, грязь, а также значительно упрощает уход за ней.

Напомним, что именно компания «АТБ» в свое время распространила в нашей стране формат магазина самообслуживания, первой в ритейле перешла на экономические системы LED-освещения, рекуперации тепла, биоразлагаемые экопакеты, заменила бумажную книгу жалоб и предложений интеллектуальным онлайн-помощником (чат-ботом), выпустила собственные платежные карты в сотрудничестве с пятью банками. Оптимизация многих бизнес-процессов продолжается и сейчас.