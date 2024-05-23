“АТБ” увійшла до переліку 3 найбільших за обсягом використання пулінгової тари

“АТБ” працює на вітчизняному ринку ритейлу більш як 30 років та добре відома мільйонам українців широким асортиментом (понад 3,5 тис. найменувань) гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за чесними цінами.

А от у бізнес-середовищі компанія має імідж надійного та прогресивного партнера. Компанії, що входять до складу корпорації “АТБ” зазвичай першими впроваджують сміливі інноваційні рішення, опановують сучасні технології, практикують новітні підходи до вирішення будь-яких питань.

Логістичне підприємство корпорації “АТБ” — ТОВ “Логістік Юніон” – цього року стало лідером з використання пластикових піддонів та увійшло до переліку 3 найбільших за обсягом використання багаторазових пластикових ящиків для пакування, зберігання та розподілу товарів.

Йдеться про так звану пулінгову (pooling — англ. об’єднання) тару. Цей проєкт стартував лише рік тому та швидко довів власну ефективність, тож його масштабували на всю складську мережу “АТБ”. Саме в такій багатооборотній тарі сьогодні продукти та побутові товари невпинно прямують до понад 1220 магазинів мережі у різні куточки країни.

У переліку головних переваг пулінгової тари найбільш важливими є міцність та екологічність. Під час виготовлення піддонів та ящиків використовують особливий вид пластику, який не кришиться, не тріскається і не ламається. Середній термін експлуатації пластикової тари становить близько 300 циклів, що робить її оптимальним вибором для довгострокового використання, а от дерев’яна тара служить лише від 3 до 10 циклів.

Виготовляють багаторазову тару виключно з безпечних класів пластику, які можуть контактувати з різними видами продукції, у тому числі й харчовими товарами.

На відміну від дерева, металу, скла, картону та інших матеріалів цей пластик більш легкий і не схильний до корозії. Він має високу міцність, тож постійне складання/розкладання йому не шкодить.

Інша очевидна перевага – стійкість до несприятливого середовища. Ця пластикова тара витримує прямі сонячні промені, холод, підвищену вологість та навіть хімічні реагенти. Її гладка поверхня не затримує пил, бруд, а також значно полегшує догляд за нею.

Нагадаємо, що саме компанія “АТБ” свого часу поширила в нашій країні формат магазину самообслуговування, першою в ритейлі перейшла на економічні системи LED-освітлення, рекуперації тепла, біорозкладні екопакети, замінила паперову книгу скарг і пропозицій інтелектуальним онлайн-помічником (чат-ботом), випустила власні платіжні картки у співпраці з п’ятьма банками тощо. Оптимізація багатьох бізнес-процесів триває й зараз.