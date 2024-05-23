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“АТБ” увійшла до переліку 3 найбільших за обсягом використання пулінгової тари

Реклама 14:05   23.05.2024
Олексій Наумов
“АТБ” увійшла до переліку 3 найбільших за обсягом використання пулінгової тари Фото: АТБ

“АТБ” працює на вітчизняному ринку ритейлу більш як 30 років та добре відома мільйонам українців широким асортиментом (понад 3,5 тис. найменувань) гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за чесними цінами.

А от у бізнес-середовищі компанія має імідж надійного та прогресивного партнера. Компанії, що входять до складу корпорації “АТБ” зазвичай першими впроваджують сміливі інноваційні рішення, опановують сучасні технології, практикують новітні підходи до вирішення будь-яких питань.

Логістичне підприємство корпорації “АТБ” — ТОВ “Логістік Юніон”  – цього року стало лідером з використання пластикових піддонів та увійшло до переліку 3 найбільших за обсягом використання багаторазових пластикових ящиків для пакування, зберігання та розподілу товарів.

Фото: АТБ

Йдеться про так звану пулінгову (pooling — англ. об’єднання) тару. Цей проєкт стартував лише рік тому та швидко довів власну ефективність, тож його масштабували на всю складську мережу “АТБ”. Саме в такій багатооборотній тарі сьогодні продукти та побутові товари невпинно прямують до понад 1220 магазинів мережі у різні куточки країни.

Фото: АТБ

У переліку головних переваг пулінгової тари найбільш важливими є міцність та екологічність. Під час виготовлення піддонів та ящиків використовують особливий вид пластику, який не кришиться, не тріскається і не ламається. Середній термін експлуатації пластикової тари становить близько 300 циклів, що робить її оптимальним вибором для довгострокового використання, а от дерев’яна тара служить лише від 3 до 10 циклів.

Виготовляють багаторазову тару виключно з безпечних класів пластику, які можуть контактувати з різними видами продукції, у тому числі й харчовими товарами.

Фото: АТБ

На відміну від дерева, металу, скла, картону та інших матеріалів цей пластик більш легкий і не схильний до корозії. Він має високу міцність, тож постійне складання/розкладання йому не шкодить.

Інша очевидна перевага – стійкість до несприятливого середовища.  Ця пластикова тара витримує прямі сонячні промені, холод, підвищену вологість та навіть хімічні реагенти. Її гладка поверхня не затримує пил, бруд, а також значно полегшує догляд за нею.

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Нагадаємо, що саме компанія “АТБ” свого часу поширила в нашій країні формат магазину самообслуговування, першою в ритейлі перейшла на економічні системи LED-освітлення, рекуперації тепла, біорозкладні екопакети, замінила паперову книгу скарг і пропозицій інтелектуальним онлайн-помічником (чат-ботом), випустила власні платіжні картки у співпраці з п’ятьма банками тощо. Оптимізація багатьох бізнес-процесів триває й зараз.

Автор: Олексій Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "“АТБ” працює на вітчизняному ринку ритейлу більш як 30 років та добре відома мільйонам українців широким асортиментом (понад 3,5 тис. найменувань) гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за чесними цінами".