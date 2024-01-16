Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок

Жорстока війна, котра майже два роки триває в Україні, не змінила свідомого ставлення громадян до власної країни, рідної землі, екології та, відповідно, здоров’я майбутніх поколінь. Це вчергове доводять екологічні ініціативи, які реалізує патріотичний бізнес і які активно підтримує суспільство.

Одним із наочних підтверджень тому є популярний проєкт “АТБ” з переробки небезпечних для довкілля використаних елементів живлення — “Утилізуй сьогодні для чистого завтра”.

Ініціатива зі збирання, сортування та переробки використаних батарейок профільними європейськими підприємствами вже кілька років реалізується “АТБ” у партнерстві з Duracell, SavService, PromoService і повсякчас набирає обертів.

Згідно з оновленими даними компанії минулого непростого року плановий обсяг експорту було навіть перевиконано на 51 тонну. Напередодні новорічних свят попри складнощі, викликані діями протестувальників на українсько-польському кордоні, на відоме польське підприємство BatEKO прибули 14-та і 15-та фури батарейок, зібраних у дискаунтерах “АТБ”. Загальна вага відправлених на переробку елементів живлення протягом 2023-го при плані 160 тонн досягла відмітки 211,6 тонни. За даними польських партнерів, 168 тонн цього небезпечного для екології вантажу вже успішно утилізовано.

Наразі “АТБ” посідає перше місце стосовно загального обсягу експорту використаних батарейок на переробку в країни ЄС за всі роки нашої незалежності. На спеціалізовані заводи GreenWEEE (Румунія) та зазначений польський BatEKO загалом доправлено вже 311 тонн. Це приблизно 15 мільйонів використаних батарейок, які свідомі українці не викинули у звичайний смітник, а принесли до спеціальних контейнерів, розташованих у магазинах найбільшої торговельної мережі країни, турбуючись про довкілля.

У компанії щиро дякують небайдужим громадянам за довіру та спільні зусилля щодо захисту природи, а також поширення культури свідомого ставлення до небезпечних відходів.

Започаткована “АТБ” правильна переробка/утилізація використаних елементів живлення вже кілька років поспіль дозволяє не тільки рятувати довкілля від шкідливих елементів, але й заощаджувати ресурси, спрямовуючи матеріали на переробку, аби їх можна було згодом повторно використати.

Нагадаємо, що компанія “АТБ” однією з перших у галузі ритейлу підтримала європейську тенденцію стосовно відмови від шкідливого пластику. В магазинах мережі використовують “зелені” біорозкладні пакети й інноваційні пакети з кукурудзяного крохмалю.

На правах реклами