Благодійний марафон АТБ: ЗСУ отримують 240 пікапів, 470 дронів, медобладнання

Нещодавно добіг кінця безпрецедентний за масштабом благодійний марафон “АТБ”, влаштований з нагоди 30-річчя заснування компанії. Зважаючи на повномасштабне вторгнення ворога, святкування ювілею в “АТБ” вирішили провести без зайвого у цій ситуації галасу.

Натомість тридцяту річницю було цілковито присвячено священній місії — підтримці українських захисників, які вже майже два роки поспіль самовіддано боронять нашу землю від нечувано жорстокого ворога.

Взявши за мету зібрати для Збройних сил України стомільйонний донат, “АТБ” за два місяці проєкту навіть значно перевиконала план. Було зібрано та вже інвестовано у нашу майбутню перемогу вражаючу суму – 168 мільйонів гривень! Розповімо про це детальніше.

“Під час нашого святкування ми поставили перед собою амбітну мету. Як визнані лідери, котрі формують унікальні тренди не тільки в галузі роздрібної торгівлі, але й для багатьох інших сфер, хочемо започаткувати нову традицію. Впровадити для усього українського ринку гідну та своєчасну ініціативу — конвертувати всі подарунки в донат для ЗСУ”, — повідомив тоді про старт “ювілейного” марафону Борис Марков, генеральний директор і голова Ради директорів корпорації “АТБ”, закликаючи широкий загал долучитися до благородної справи.

Благодійний марафон проходив на базі більш ніж 1200 дискаунтерів найбільшої української торговельної мережі, охопивши майже всі куточки нашої країни.

Кожен із громадян незалежно від статків і статусу міг зробити власний посильний внесок у наближення нашої перемоги. Для цього компанія спеціально розробила та випустила ексклюзивну “Колекцію єдності “АТБ”. До неї увійшли товари та сувеніри на різні смаки з майже усіх цінових категорій. Це фірмові записнички, стікери, патріотичні наліпки, футболки, худі, шкарпетки, чашки, канцелярські товари та безліч цікавих дрібничок. Кошти від продажу таких “ювілейних” товарів у всіх магазинах мережі незламності, включно з онлайн-магазином “АТБ”, спрямували на допомогу нашим захисникам. Також за бажанням можна було дистанційно задонатити за зазначеними реквізитами.

“Завдяки єднанню українських громадян навколо священної мети та долученню партнерів по бізнесу вдалося зібрати чималу суму – 68 млн гривень. “АТБ” додала до них ще 100 мільйонів власних коштів, збільшивши розмір “ювілейного” донату до 168 млн грн. Станом на сьогодні всі ці кошти вже воюють на нашому боці, рятуючи життя українським воїнам і допомагаючи нищити ворога”, — повідомили в релізі компанії.

Військовим підрозділам придбано та передано 240 всюдихідних пікапів Mitsubishi L200. Ці надійні та багатофункціональні автівки в умовах сучасної війни є майже незамінними, оскільки завдяки ним можна виконувати безліч завдань – від оперативної евакуації поранених з поля бою до боротьби з масованими атаками ворожих безпілотників-шахедів, від підвозу боєкомплектів на передову до виконання секретних місій розвідниками. Це так звана робоча конячка фронту. Надійна, міцна, потужна.

Також коштом ювілейного донату від “АТБ” українську армію дронів поповнили 470 сучасних БПЛА Mavic 3 Pro, які добре зарекомендували себе в реальних бойових умовах. Такі апарати фактично є очима наших артилеристів, ракетників і незамінні для аеророзвідки.

Військові медики отримали чотири новенькі спеціалізовані автівки. Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова одержала сучасне медичне обладнання, яке значно розширило можливості порятунку життя та повернення здоров’я важкопораненим українським воїнам.

Нагадуємо, за час війни на потреби армії вже передано сотні тонн якісного провіанту, а також понад тисячу машин спеціального призначення та стільки ж дронів різних типів. Станом на сьогодні загальна сума допомоги від “АТБ” Збройним силам, волонтерським організаціям, добровольчим формуванням, військово-цивільним адміністраціям, мешканцям деокупованих територій тощо вже перевищила 1 мільярд гривень і продовжує зростати.

Цьогоріч компанія отримала особисту подяку від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – “За активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним силам України, що наближує Перемогу над ворогом”.

Благодійний марафон компанії став ще одним дієвим кроком відповідального і патріотичного бізнесу до наближення миру.

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