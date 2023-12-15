Марафон АТБ: ВСУ получают 240 пикапов, 470 дронов, медоборудование

Недавно подошел к концу беспрецедентный по масштабу благотворительный марафон «АТБ», устроенный по случаю 30-летия основания компании. Учитывая полномасштабное вторжение врага, празднование юбилея в «АТБ» решили провести без лишнего в этой ситуации шума.

Тридцатая годовщина была посвящена священной миссии — поддержке украинских защитников, которые уже почти два года подряд самоотверженно защищают нашу землю от неслыханно жестокого врага.

Поставив цель собрать для Вооруженных сил Украины стомиллионный донат, «АТБ» за два месяца проекта даже значительно перевыполнила план. Была собрана и уже инвестирована в нашу будущую победу впечатляющая сумма – 168 миллионов гривен! Расскажем об этом подробнее.

«Во время нашего празднования мы поставили перед собой амбициозную цель. Как признанные лидеры, формирующие уникальные тренды не только в области розничной торговли, но и для многих других сфер, хотим положить начало новой традиции. Ввести для всего украинского рынка достойную и своевременную инициативу — конвертировать все подарки в донат для ВСУ», — сообщил тогда о старте «юбилейного» марафона Борис Марков, генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации «АТБ», призывая широкую общественность приобщиться к благородному делу.

Благотворительный марафон проходил на базе более 1200 дискаунтеров крупнейшей украинской торговой сети, охватив почти все уголки нашей страны.

Каждый из граждан независимо от состояния и статуса мог внести свой посильный вклад в приближение нашей победы. Для этого компания специально разработала и выпустила эксклюзивную «Коллекцию единства «АТБ». В нее вошли товары и сувениры на разные вкусы из почти всех ценовых категорий. Это фирменные записные книжки, стикеры, патриотические наклейки, футболки, худи, носки, чашки, канцелярские товары и множество интересных мелочей. Средства от продажи таких «юбилейных» товаров во всех магазинах сети несокрушимости, включая онлайн-магазин «АТБ», направили на помощь нашим защитникам. Также по желанию можно было дистанционно задонатить по указанным реквизитам.

«Благодаря единению украинских граждан вокруг священной цели и приобщению партнеров по бизнесу удалось собрать немалую сумму — 68 млн гривен. «АТБ» добавила к ним еще 100 миллионов собственных средств, увеличив размер «юбилейного» доната до 168 млн грн. По состоянию на сегодняшний день все эти средства уже воюют на нашей стороне, спасая жизнь украинским воинам и помогая уничтожать врага», — сообщили в релизе компании.

Военным подразделениям приобретено и передано 240 вездеходных пикапов Mitsubishi L200. Эти надежные и многофункциональные машины в условиях современной войны почти незаменимы, поскольку благодаря им можно выполнять множество задач – от оперативной эвакуации раненых с поля боя до борьбы с массированными атаками вражеских беспилотников-шахедов, от подвоза боекомплектов на передовую до выполнения секретных миссий разведчиками. Это так называемая рабочая лошадка фронта. Надежная, крепкая, мощная.

Также за счет юбилейного доната от «АТБ» украинскую армию дронов пополнили 470 современных БПЛА Mavic 3 Pro, хорошо зарекомендовавших себя в реальных боевых условиях. Такие аппараты фактически — глаза наших артиллеристов, ракетчиков и незаменимы для аэроразведки.

Военные медики получили четыре новеньких специализированных автомобиля. Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова получила современное медицинское оборудование, значительно расширившее возможности спасения жизни и возвращения здоровья тяжелораненым украинским воинам.

Напоминаем, за время войны на нужды армии уже передано сотни тонн качественного провианта, а также более тысячи машин специального назначения и столько же дронов разных типов. На сегодня общая сумма помощи от «АТБ» Вооруженным силам, волонтерским организациям, добровольческим формированиям, военно-гражданским администрациям, жителям деоккупированных территорий и т.д. уже превысила 1 миллиард гривен и продолжает расти.

В этом году компания получила личную благодарность от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – «За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным силам Украины, что приближает Победу над врагом».

Благотворительный марафон компании стал еще одним действенным шагом ответственного и патриотического бизнеса к приближению мира.

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