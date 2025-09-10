Live
Динаміка стабільна: Харківська митниця про товарообіг

Суспільство 11:25   10.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Динаміка стабільна: Харківська митниця про товарообіг

У серпні товарообіг на Харківщині перевищив торішні показники на 8,1 мільйона доларів, повідомляє  Харківська митниця.

У митниці також зазначили, що динаміка імпортно-експортних операцій стабільна. Так, за серпень цього року загальний товарообіг у регіоні – 49,2 мільйона доларів. Тоді як за аналогічний період 2024 року ця сума була на рівні 41,1 мільйона доларів.

Частка експорту в загальному товарообігу склала $29,6 млн та значно перевищила імпорт, який склав $19,6 млн.

Кількість представників бізнесу, які працювали в зоні діяльності Харківської митниці у серпні 2025 року, становила 370 суб’єктів (серпень 2024 року – 326)”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Повторно отримати 500 тис. грн на бізнес від держави зможуть харків’яни 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
