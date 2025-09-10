Live
  • Ср 10.09.2025
Динамика стабильная: Харьковская таможня о товарообороте

Общество 11:25   10.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В августе товарооборот на Харьковщине превысил прошлогодние показатели на 8,1 миллиона долларов, передает Харьковская таможня.

В таможне также отметили, что динамика импортно-эекспортных операций стабильная. Так за август этого года общий товарооборот в регионе – 49,2 миллиона долларов. Тогда как за аналогичный период в 2024 году эта сумма была на уровне 41,1 миллиона долларов.

«Доля экспорта в общем товарообороте составила 29,6 миллиона долларов и значительно превысила импорт, который составил 19,6 миллиона долларов. Количество представителей бизнеса, работавших в зоне деятельности Харьковской таможни в августе 2025 года, составило 370 субъектов (август 2024 года – 326)», – говорится в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
