Дві пожежі за день виникли у селищі на Харківщині через обстріл армії РФ

Вранці 10 серпня армія РФ обстріляла з РСЗВ прифронтове селище Ізюмського району, повідомили у ДСНС Харківщини.

Вороги поцілили приватну територію, через що виникли пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площею 800 м₂. Спалахнула суха трава навколо споруди на площі 800 м₂.

Вдень це ж селище атакував російський БпЛА – він вдарив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 80 м₂.

В обох випадках постраждалих немає.

Пожежі гасили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, серед яких медичний розрахунок.