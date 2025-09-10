Дві пожежі за день виникли у селищі на Харківщині через обстріл армії РФ
Вранці 10 серпня армія РФ обстріляла з РСЗВ прифронтове селище Ізюмського району, повідомили у ДСНС Харківщини.
Вороги поцілили приватну територію, через що виникли пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площею 800 м₂. Спалахнула суха трава навколо споруди на площі 800 м₂.
Вдень це ж селище атакував російський БпЛА – він вдарив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 80 м₂.
В обох випадках постраждалих немає.
Пожежі гасили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, серед яких медичний розрахунок.
Категорії: Події, Харків; Теги: ізюмський район, обстріл, пожежа;
Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 19:04;
