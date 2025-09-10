Live
  • Ср 10.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.12
  • EUR 48.29

Дві пожежі за день виникли у селищі на Харківщині через обстріл армії РФ

Події 19:04   10.09.2025
Оксана Якушко
Дві пожежі за день виникли у селищі на Харківщині через обстріл армії РФ

Вранці 10 серпня армія РФ обстріляла з РСЗВ прифронтове селище Ізюмського району, повідомили у ДСНС Харківщини.

Вороги поцілили приватну територію, через що виникли пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площею 800 м₂. Спалахнула суха трава навколо споруди на площі 800 м₂.

Вдень це ж селище атакував російський БпЛА – він вдарив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 80 м₂.

В обох випадках постраждалих немає.

Пожежі гасили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, серед яких медичний розрахунок.

Читайте також: Харків'янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС

Автор: Оксана Якушко
