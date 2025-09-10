Live
Два пожара за день возникли на Харьковщине из-за обстрела армии РФ (фото)

Происшествия 19:04   10.09.2025
Оксана Якушко
Утром 10 августа армия РФ обстреляла из РСЗО прифронтовой поселок Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Враги попали по частной территории, из-за чего возникли пожары в двух нежилых сооружениях общей площадью 800 м₂.

Вспыхнула сухая трава вокруг постройки на площади 800 м².

Днем этот же поселок атаковал российский БпЛА – он ударил в частный дом, это вызвало пожар площадью 80 м².
В обоих случаях пострадавших нет.

Пожар тушили 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, среди которых медицинский расчет.

 

