Два пожара за день возникли на Харьковщине из-за обстрела армии РФ (фото)
Утром 10 августа армия РФ обстреляла из РСЗО прифронтовой поселок Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковщины.
Враги попали по частной территории, из-за чего возникли пожары в двух нежилых сооружениях общей площадью 800 м₂.
Вспыхнула сухая трава вокруг постройки на площади 800 м².
Днем этот же поселок атаковал российский БпЛА – он ударил в частный дом, это вызвало пожар площадью 80 м².
В обоих случаях пострадавших нет.
Пожар тушили 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, среди которых медицинский расчет.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изюмский район, обстрел, пожары;
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко