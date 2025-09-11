Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі

11 вересня поблизу села Осиново FPV-дрон вдарив по службовому авто поліцейських.

«У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Крім цього, вранці 11 вересня РФ з авіації вдарила по селу Грушівка, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків, дві жінки 54 та 83 років дістали поранень», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, 11 вересня вранці також під ударом потрапила карета «швидкої» у селищі Ківшарівка. Постраждали парамедик та медичний технік. Також пошкоджений автомобіль. Зазначається, що бригада потрапила під артилерійський обстріл.