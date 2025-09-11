Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі

Події 13:04   11.09.2025
Вікторія Яковенко
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі

11 вересня поблизу села Осиново FPV-дрон вдарив по службовому авто поліцейських.

«У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Крім цього, вранці 11 вересня РФ з авіації вдарила по селу Грушівка, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків, дві жінки 54 та 83 років дістали поранень», – розповіли рятувальники.

обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 11 вересня вранці також під ударом потрапила карета «швидкої» у селищі Ківшарівка. Постраждали парамедик та медичний технік. Також пошкоджений автомобіль. Зазначається, що бригада потрапила під артилерійський обстріл.

Читайте також: Що горіло в області внаслідок ударів росіян, розповіли у ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
11.09.2025, 13:04
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
11.09.2025, 12:08
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер
11.09.2025, 12:39
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме
11.09.2025, 11:47
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
11.09.2025, 11:00

Новини за темою:

21:05
Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині
18:34
Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові
16:20
Пожежа виникла у приватній садибі внаслідок удару БпЛА РФ на Харківщині
18:38
Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині
22:27
«Дивом врятувалася»: трирічна дитина випала з п’ятого поверху в Харкові 📹

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 13:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 вересня поблизу села Осиново FPV-дрон вдарив по службовому авто поліцейських.".