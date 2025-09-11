Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
11 вересня поблизу села Осиново FPV-дрон вдарив по службовому авто поліцейських.
«У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.
Крім цього, вранці 11 вересня РФ з авіації вдарила по селу Грушівка, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків, дві жінки 54 та 83 років дістали поранень», – розповіли рятувальники.
Нагадаємо, 11 вересня вранці також під ударом потрапила карета «швидкої» у селищі Ківшарівка. Постраждали парамедик та медичний технік. Також пошкоджений автомобіль. Зазначається, що бригада потрапила під артилерійський обстріл.
Читайте також: Що горіло в області внаслідок ударів росіян, розповіли у ДСНС
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстріл, поліція, постраждали, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 13:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 вересня поблизу села Осиново FPV-дрон вдарив по службовому авто поліцейських.".