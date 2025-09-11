Live
Авто полицейских атаковала РФ на Харьковщине: есть пострадавшие

Происшествия 13:04   11.09.2025
Виктория Яковенко
Авто полицейских атаковала РФ на Харьковщине: есть пострадавшие Фото: Нацполиция

11 сентября вблизи села Осиново FPV-дрон ударил по служебному авто полицейских.

«В транспортном средстве находились пятеро полицейских. В результате попадания ранения получили трое из них. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Кроме этого, утром 11 сентября РФ из авиации ударила по селу Грушевка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате обстрела произошел пожар в частном доме площадью 30 м кв., получили повреждения несколько частных жилых домов, две женщины 54 и 83 лет получили ранения», — рассказали спасатели.

обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 11 сентября утром также под ударом попала карета «скорой» в поселке Ковшаровка. Пострадали парамедик и медицинский техник. Также поврежден автомобиль. Отмечается, что бригада попала под артиллерийские обстрелы.

Читайте также: Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
