Авто полицейских атаковала РФ на Харьковщине: есть пострадавшие
11 сентября вблизи села Осиново FPV-дрон ударил по служебному авто полицейских.
«В транспортном средстве находились пятеро полицейских. В результате попадания ранения получили трое из них. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.
Кроме этого, утром 11 сентября РФ из авиации ударила по селу Грушевка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В результате обстрела произошел пожар в частном доме площадью 30 м кв., получили повреждения несколько частных жилых домов, две женщины 54 и 83 лет получили ранения», — рассказали спасатели.
Напомним, 11 сентября утром также под ударом попала карета «скорой» в поселке Ковшаровка. Пострадали парамедик и медицинский техник. Также поврежден автомобиль. Отмечается, что бригада попала под артиллерийские обстрелы.
