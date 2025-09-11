Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС

Семь пожаров начались из-за обстрелов в Берестинском, Изюмском и Купянском районах, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три из них связаны с пожарами в экосистемах.

Также в Боровой из-за ударов из РСЗО горели нежилые постройки и сухая трава. Уже днем это же село вновь попало под атаку РФ. На этот раз россияне выпустили вражеский дрон. Он упал на частный дом, после чего начался пожар на площади 90 квадратных метров.

Кроме того, в области были такие возгорания:

– в селе Подлиман Изюмского района горел камыш на площади 1.5 га;

– в селе Бабенково Изюмского района горела трава на площади 800 кв;

– в селе Грушевка Купянского района горела трава на площади 2 га;

– в селе Высокое Берестинского района горела трава на площади 10 кв;

– в селе Плоское Купянского района горел комбайн на площади 3 кв.

Всего за сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах на площади 9,8 гектара.