Що горіло в області внаслідок ударів росіян, розповіли у ДСНС
Сім пожеж розпочалися через обстріли в Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах, уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Три з них пов’язані із пожежами в екосистемах.
Також у Боровій через удари із РСЗВ горіли нежитлові будівлі та суха трава. Вже вдень це село знову потрапило під атаку РФ. На цей раз росіяни випустили ворожий дрон. Він упав на приватний будинок, після чого розпочалася пожежа на площі 90 квадратних метрів.
Крім того, в області були такі загоряння:
– у селі Підлиман Ізюмського району горів очерет на площі 1,5 га;
– у селі Бабенкове Ізюмського району горіла трава на площі 800 м. кв;
– у селі Грушівка Куп’янського району горіла трава на площі 2 га;
– у селі Високе Берестинського району горіла трава на площі 10 м. кв;
– у селі Плоске Куп’янського району горів комбайн на площі 3 м. кв.
Усього за добу рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах на площі 9,8 га.
