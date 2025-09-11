Ехали на вызов – медики «скорой» попали под обстрел на Харьковщине

О том, что карета «скорой» попала под обстрел, сообщили в КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Событие произошло утром 11 сентября, в 09:40. Тогда медики мчались на вызов в село Ковшаровка Купянского района. Однако бригада №2307 попала под артиллерийский обстрел.

«Пострадали наши коллеги: парамедик Олешко Оксана и медицинский техник Турчанин Александр. Был поврежден автомобиль», – говорится в сообщении.

Несмотря на это, вызов все же завершили другие сотрудники «скорой».

В прошлом месяце похожий инцидент произошел также в Купянском районе. Тогда FPV-дрон попал в служебный автомобиль экстренной медицинской помощи. По данным НПУ, в результате атаки пострадали медицинские работники, находившиеся в транспортном средстве. 57-летнего и 43-летнего мужчин со взрывными ранениями полицейские доставили в больницу.