Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
Про те, що карета “швидкої” потрапила під обстріл, повідомили у КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
Подія сталася вранці 11 вересня о 09:40. Тоді медики мчали на виклик у село Ківшарівка Куп’янського району. Проте бригада №2307 потрапила під артилерійський обстріл.
“Постраждали наші колеги: парамедик Олешко Оксана та медичний технік Турчанин Олександр. Було пошкоджено автомобіль”, – йдеться у повідомленні.
Попри це, виклик все ж таки завершили інші співробітники “швидкої”.
Минулого місяця схожий інцидент стався також у Куп’янському районі. Тоді FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. За даними НПУ, внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували у транспортному засобі. 57-річного та 43-річного чоловіків із вибуховими пораненнями поліцейські доправили до лікарні.
Читайте також: У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ
Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 11:00
