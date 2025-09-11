На Харківщині зіткнулися ВАЗ і вантажівка: водія легковика затисло (фото)

ДТП сталася 10 вересня о 17:26 на автошляху «Харків-Берестин» у селі Таранівка Чугуївського району.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Луганській області. За їхніми даними, зіткнулися «ВАЗ 2106» та вантажний автомобіль DAF.

«Водія легкового автомобіля було деблоковано рятувальниками за допомогою спеціального інструмента та передано працівникам екстреної медичної допомоги», – зазначили рятувальники.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що внаслідок аварії 65-річного водія легковика та його 45-річного пасажира з тілесними ушкодженнями шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що в регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях вже загинули 65 людей, серед них п’ятеро – діти. Різні травми отримали 573 людини. Аналіз, який провели поліціянти, свідчить: найбільш аварійно небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00 години. А пік кількості ДТП припадає на проміжок із 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, але й пішоходів. Адже кількість автопригод із ними також збільшується.