На Харківщині зіткнулися ВАЗ і вантажівка: водія легковика затисло (фото)
ДТП сталася 10 вересня о 17:26 на автошляху «Харків-Берестин» у селі Таранівка Чугуївського району.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Луганській області. За їхніми даними, зіткнулися «ВАЗ 2106» та вантажний автомобіль DAF.
«Водія легкового автомобіля було деблоковано рятувальниками за допомогою спеціального інструмента та передано працівникам екстреної медичної допомоги», – зазначили рятувальники.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що внаслідок аварії 65-річного водія легковика та його 45-річного пасажира з тілесними ушкодженнями шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що в регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях вже загинули 65 людей, серед них п’ятеро – діти. Різні травми отримали 573 людини. Аналіз, який провели поліціянти, свідчить: найбільш аварійно небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00 години. А пік кількості ДТП припадає на проміжок із 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, але й пішоходів. Адже кількість автопригод із ними також збільшується.
Читайте також: Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ГСЧС, ДТП, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині зіткнулися ВАЗ і вантажівка: водія легковика затисло (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 10 вересня о 17:26 на автошляху «Харків-Берестин» у селі Таранівка Чугуївського району.".