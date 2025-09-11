На Харьковщине столкнулись ВАЗ и грузовик: водителя легковушки зажало (фото)
ДТП произошло 10 сентября в 17:26 на автодороге «Харьков-Берестин» в селе Тарановка Чугуевского района.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Луганской области. По их данным, столкнулись «ВАЗ 2106» и грузовой автомобиль DAF.
«Водителя легкового автомобиля деблокировали спасатели с помощью специального инструмента и передали работникам экстренной медицинской помощи», — отметили спасатели.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что в результате аварии 65-летнего водителя легковушки и его 45-летнего пассажира с телесными повреждениями госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пятеро — дети. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00 часов. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.
