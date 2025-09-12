КМЄС консультував прокурорів Харківщини, як довести воєнні злочини у судах
КМЄС відвідав Балаклію, де росіяни систематично вчиняли воєнні злочини, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У Балаклії відбулася робоча зустріч начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка з представниками Консультаційної місії ЄС в Україні на чолі з її головою Рольфом Холмбо.
Вони обговорили питання щодо документування та правової кваліфікації воєнних злочинів, які вчинили військові рф під час окупації міста.
На території громади діяло російське військове угруповання «Балаклія». Їхні протиправні дії проти цивільних були організованими і їх робили за наказами вищого командного складу.
Прокурори документують факти переслідувань громадян із проукраїнською позицією, ветеранів АТО/ООС. Людей затримували, катували, тримали у непридатних умовах. Ці випадки були системними, спрямованими на придушення спротиву на окупованій території.
КМЄС консультує прокурорів, як належно збирати докази та доводити воєнні злочини у судах. Це допоможе забезпеченню невідворотності покарання для всіх винних — від безпосередніх виконавців до вищого командування рф.
Читайте також: Чутки про ядерну загрозу: до харків’ян звернулись офіційно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, военные преступления, КМЕС, рф, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «КМЄС консультував прокурорів Харківщини, як довести воєнні злочини у судах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2025 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КМЄС відвідав Балаклію, де росіяни систематично вчиняли воєнні злочини, повідомила Харківська обласна прокуратура.".