КМЄС консультував прокурорів Харківщини, як довести воєнні злочини у судах

КМЄС відвідав Балаклію, де росіяни систематично вчиняли воєнні злочини, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Балаклії відбулася робоча зустріч начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка з представниками Консультаційної місії ЄС в Україні на чолі з її головою Рольфом Холмбо.

Вони обговорили питання щодо документування та правової кваліфікації воєнних злочинів, які вчинили військові рф під час окупації міста.

На території громади діяло російське військове угруповання «Балаклія». Їхні протиправні дії проти цивільних були організованими і їх робили за наказами вищого командного складу.

Прокурори документують факти переслідувань громадян із проукраїнською позицією, ветеранів АТО/ООС. Людей затримували, катували, тримали у непридатних умовах. Ці випадки були системними, спрямованими на придушення спротиву на окупованій території.

КМЄС консультує прокурорів, як належно збирати докази та доводити воєнні злочини у судах. Це допоможе забезпеченню невідворотності покарання для всіх винних — від безпосередніх виконавців до вищого командування рф.