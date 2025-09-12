Как доказать военные преступления в судах, КМЕС консультировал на Харьковщине
КМЕС посетил Балаклею, где россияне систематически совершали военные преступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В Балаклее прошла рабочая встреча начальника управления Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко с представителями Консультационной миссии ЕС в Украине во главе с ее председателем Рольфом Холмбо.
Они обсудили вопросы документирования и правовой квалификации военных преступлений, которые совершили военные РФ во время оккупации города.
На территории громады действовала российская военная группировка «Балаклея». Их противоправные действия против гражданских были организованными и их исполняли по приказам высшего командного состава.
Прокуроры документируют факты преследований граждан с проукраинской позицией, ветеранов АТО/ООС. Людей задерживали, пытали, держали в непригодных условиях. Эти случаи были системными, направленными на подавление сопротивления на оккупированной территории.
КМЕС консультирует прокуроров, как должным образом собирать улики и доказывать военные преступления в судах. Это поможет обеспечению неотвратимости наказания для всех виновных – от непосредственных исполнителей до высшего командования РФ.
Читайте также: Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, военные преступления, КМЕС, рф, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как доказать военные преступления в судах, КМЕС консультировал на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КМЕС посетил Балаклею, где россияне систематически совершали военные преступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.".