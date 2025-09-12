Как доказать военные преступления в судах, КМЕС консультировал на Харьковщине

КМЕС посетил Балаклею, где россияне систематически совершали военные преступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Балаклее прошла рабочая встреча начальника управления Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко с представителями Консультационной миссии ЕС в Украине во главе с ее председателем Рольфом Холмбо.

Они обсудили вопросы документирования и правовой квалификации военных преступлений, которые совершили военные РФ во время оккупации города.

На территории громады действовала российская военная группировка «Балаклея». Их противоправные действия против гражданских были организованными и их исполняли по приказам высшего командного состава.

Прокуроры документируют факты преследований граждан с проукраинской позицией, ветеранов АТО/ООС. Людей задерживали, пытали, держали в непригодных условиях. Эти случаи были системными, направленными на подавление сопротивления на оккупированной территории.

КМЕС консультирует прокуроров, как должным образом собирать улики и доказывать военные преступления в судах. Это поможет обеспечению неотвратимости наказания для всех виновных – от непосредственных исполнителей до высшего командования РФ.