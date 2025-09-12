За добу на Харківщині було 53 пожежі – що горіло, повідомили у ДСНС
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, 13 загорянь розпочалися через російські удари.
“Протягом дня ворог кілька разів атакував з реактивних систем залпового вогню прифронтові населені пункти Борівської громади Ізюмського району. У селі Гороховатка обстріли спричинили пожежі у 2 приватних будинках на загальній площі 200 м кв. В селі Підлиман горіли 2 оселі та господарча споруда загальною площею 160 м кв., а також суха трава навколо на площі 300 м кв. Вранці внаслідок обстрілу селища Борова горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та господарча споруда на площі 70 м кв., постраждала 75-річна жінка”, – пишуть у ДСНС.
Також, зазначили рятувальники, ворог неодноразово обстрілював і Грушківку – село у Кіндрашівській громаді. Вранці ЗС РФ скинули на нього авіабомби – постраждали дві жінки, також зруйновані будинки. Пізніше через удар БпЛА горіла господарська споруда, а ввечері зафіксували “приліт” FPV-дрону. Після останнього удару виникла пожежа у госпспоруді на площі 30 метрів квадратних.
“Вночі ворожими БпЛА були уражені 2 населені пункти Барвінківської громади Ізюмського району. У селі Погонівка горіла господарча споруда на площі 30 м кв. та легковий автомобіль, постраждали 2 особи: 59-річний чоловік та 54-річна жінка. У селі Федорівка горіли конструктивні елементи господарчої споруди та житловий будинок на площі 60 м кв. Постраждала 1 цивільна особа”, – додали рятувальники.
У природних екосистемах за добу було 19 пожеж на площі 19 га. Сім лісових пожеж на території Ізюмського та Куп’янського районів співробітники ДСНС досі намагаються ліквідувати.
