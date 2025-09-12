За сутки на Харьковщине было 53 пожара – что горело, сообщили в ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 загораний начались из-за российских ударов.

«В течение дня враг несколько раз атаковал реактивные системы залпового огня прифронтовые населенные пункты Боровской громады Изюмского района. В селе Гороховатка обстрелы привели к пожару в двух частных домах на общей площади 200 м. кв. В селе Подлиман горели два дома и хозяйственная постройка общей площадью 160 м. кв., а также сухая трава вокруг площади 300 м. кв. Утром в результате обстрела поселка Боровая горели конструктивные элементы разрушенного дома и хозяйственная постройка на площади 70 м. кв., пострадала 75-летняя женщина», – передают в ГСЧС.

Также, отметили спасатели, враг неоднократно обстреливал и Грушковку – село в Кондрашевской громаде. Утром ВС РФ сбросили на него авиабомбы – пострадали две женщины, также разрушены дома. Позже из-за удара БпЛА горела хозпостройка, а вечером зафиксировали «прилет» FPV-дрон. После последнего удара возник пожар в хозпостройке на площади 30 метров квадратных.

«Ночью вражескими БпЛА были поражены два населенных пункта Барвенковской громады Изюмского района. В селе Погоновка горела хозяйственная постройка на площади 30 м. кв. и легковой автомобиль, пострадали два человека: 59-летний мужчина и 54-летняя женщина. В селе Федоровка горели конструктивные элементы хозяйственной постройки и жилой дом на площади 60 м. кв. Пострадал гражданский», – добавили спасатели.

В природных экосистемах за сутки было 19 пожаров на площади 19 гектаров. Семь лесных пожаров на территории Изюмского и Купянского районов сотрудники ГСЧС до сих пор пытаются ликвидировать.