Відмовився служити з релігійних міркувань: три роки в’язниці чекає на ухилянта
Про те, що харків’янин отримав вирок за відмову служити, розповіли в облпрокуратурі.
У січні 2023 року за власним бажанням чоловік пройшов ВЛК у Немишлянському РТЦК та СП. За результатами комісії, він був здоровим та придатним до військової служби.
“Харків’янину вручили бойову повістку, проте він відмовився від особистого підпису. З цього приводу уповноваженою особою складено відповідний акт. У визначений час чоловік не прибув до територіального центру“, – пояснюють правоохоронці.
На суді провину харків’янин не визнав і пояснив, що не мобілізуватиметься з релігійних міркувань. Також він заперечував, що отримував повістку.
“Суд наголосив, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації. Обвинувальний вирок ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: “Телевизор не смотрел”: полонені із труби в Куп’янськ про війну та мотивацію
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Відмовився служити з релігійних міркувань: три роки в’язниці чекає на ухилянта»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 11:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що харків’янин отримав вирок за відмову служити, розповіли в облпрокуратурі. ".