Відмовився служити з релігійних міркувань: три роки в’язниці чекає на ухилянта

Про те, що харків’янин отримав вирок за відмову служити, розповіли в облпрокуратурі.

У січні 2023 року за власним бажанням чоловік пройшов ВЛК у Немишлянському РТЦК та СП. За результатами комісії, він був здоровим та придатним до військової служби.

“Харків’янину вручили бойову повістку, проте він відмовився від особистого підпису. З цього приводу уповноваженою особою складено відповідний акт. У визначений час чоловік не прибув до територіального центру“, – пояснюють правоохоронці.

На суді провину харків’янин не визнав і пояснив, що не мобілізуватиметься з релігійних міркувань. Також він заперечував, що отримував повістку.

“Суд наголосив, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації. Обвинувальний вирок ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження”, – додали у прокуратурі.