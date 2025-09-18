Отказался служить по религиозным соображениям: три года тюрьмы ждет уклониста

О том, что харьковчанин получил приговор за отказ служить, рассказали в облпрокуратуре.

В январе 2023 года по собственному желанию мужчина прошел ВВК в Немышлянском РТЦК и СП. По результатам комиссии, он был здоров и пригоден к военной службе.

«Харьковчанину вручили боевую повестку, однако он отказался от личной подписи. На этот счет уполномоченным лицом составлен соответствующий акт. В указанное время мужчина не прибыл в территориальный центр», – объясняют правоохранители.

На суде свои вину харьковчанин не признал и объяснил, что не будет мобилизоваться по религиозным соображениям. Также он отрицал, что получал повестку.

«Суд подчеркнул, что защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Религиозные убеждения не могут являться основанием для уклонения гражданина, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации. Обвинительный приговор вынесен Немышлянским районным судом г. Харькова. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование», – добавили в прокуратуре.