ХОВА сприяє навчанню в межах пілотного проєкту психосоціальної підтримки
На Харківщині відбувається навчання вчителів, психологів та соціальних педагогів у рамках пілотного проєкту психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу, повідомляє ХОВА.
Наразі вчителі, психологи й соціальні педагоги з 11 пілотних громад Берестинського і Лозівського районів пройшли навчання за курсами «Діти та війна», «Батьківство без стресу» та «Базовий тренінг психологічної підтримки». Найближчим часом учасники програми отримають науковий матеріал в межах курсу «Уроки щастя» та розпочнуть навчання.
«Незабаром із залученням тренерів ВООЗ розпочнеться навчання за курсом «Важливі навички в період стресу». Далі – «Problem management+», «Самодопомога+», «Психосоціальна підтримка для освітян», «Розвиток резільєнтності в закладах освіти», «Інтегрована модель супервізії», «Навички управління емоціями у підлітковому віці» та програма «Mind by mind». Вдячна колегам за плідну роботу та розв’язання проблемних питань», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Водночас команда ЮНІСЕФ розробляє брендування, дизайн та проєкт облаштування просторів психосоціальної підтримки в пілотних школах.
Проєкт «Забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу у прифронтових громадах Харківської області» реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2025 в 16:37
