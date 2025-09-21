Live
  • Нд 21.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

ХОВА сприяє навчанню в межах пілотного проєкту психосоціальної підтримки

Суспільство 16:37   21.09.2025
Оксана Якушко
ХОВА сприяє навчанню в межах пілотного проєкту психосоціальної підтримки

На Харківщині відбувається навчання вчителів, психологів та соціальних педагогів у рамках пілотного проєкту психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу, повідомляє ХОВА.

Наразі вчителі, психологи й соціальні педагоги з 11 пілотних громад Берестинського і Лозівського районів пройшли навчання за курсами «Діти та війна», «Батьківство без стресу» та  «Базовий тренінг психологічної підтримки». Найближчим часом учасники програми отримають науковий матеріал в межах курсу «Уроки щастя» та розпочнуть навчання.

«Незабаром із залученням тренерів ВООЗ розпочнеться навчання за курсом «Важливі навички в період стресу». Далі – «Problem management+», «Самодопомога+», «Психосоціальна підтримка для освітян», «Розвиток резільєнтності в закладах освіти», «Інтегрована модель супервізії», «Навички управління емоціями у підлітковому віці» та програма «Mind by mind». Вдячна колегам за плідну роботу та розв’язання проблемних питань», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Водночас команда ЮНІСЕФ розробляє брендування, дизайн та проєкт облаштування просторів психосоціальної підтримки в пілотних школах.

Проєкт «Забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу у прифронтових громадах Харківської області» реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Читайте також: Яке місто після захоплення Куп’янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
ХОВА сприяє навчанню в межах пілотного проєкту психосоціальної підтримки
ХОВА сприяє навчанню в межах пілотного проєкту психосоціальної підтримки
21.09.2025, 16:37
Росіяни суттєво пошкодили котельню у місті Харківської області
Росіяни суттєво пошкодили котельню у місті Харківської області
21.09.2025, 16:06
Яке місто після захоплення Куп’янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹
Яке місто після захоплення Куп’янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹
21.09.2025, 14:29
Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)
Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)
21.09.2025, 12:43
Новини Харкова — головне 21 вересня: де атакували росіяни
Новини Харкова — головне 21 вересня: де атакували росіяни
21.09.2025, 16:13
Де росіяни просунулися у Вовчанську на Харківщині – ISW
Де росіяни просунулися у Вовчанську на Харківщині – ISW
21.09.2025, 11:36

Новини за темою:

28.08.2025
Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові
21.08.2025
У Харкові відбулась сесія облради: Синєгубов звітував про фронт і навчання
17.07.2025
До першого класу в Харкові вже записалося понад 5000 дітей – Терехов
30.05.2025
На Харківщині понад 10 тисяч школярів та 40 тисяч студентів завершили навчання
21.05.2025
“Харків втратив дуже багато кадрів”: швидко перенавчати дорослих хочуть у ХПІ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «ХОВА сприяє навчанню в межах пілотного проєкту психосоціальної підтримки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2025 в 16:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відбувається навчання вчителів, психологів та соціальних педагогів у рамках пілотного проєкту психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу, повідомляє ХОВА.".