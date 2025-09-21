ХОВА помомгает обучению в рамках пилотного проекта психосоциальной поддержки

На Харьковщине проходит обучение учителей, психологов и социальных педагогов в рамках пилотного проекта психосоциальной поддержки участников образовательного процесса, сообщает ХОВА.

В настоящее время учителя, психологи и социальные педагоги из 11 пилотных громад Берестинского и Лозовского районов прошли обучение по курсам «Дети и война», «Родительство без стресса» и «Базовый тренинг психологической поддержки». В ближайшее время участники программы получат научный материал в рамках курса «Уроки счастья» и приступят к обучению.

«В скором времени с привлечением тренеров ВОЗ начнется обучение по курсу «Важные навыки в период стресса». Далее – «Problem management+», «Самопомощь+», «Психосоциальная поддержка для педагогов», «Развитие резильентности в учебных заведениях», «Интегрированная модель супервидения», «Навыки управления эмоциями в подростковом возрасте» и программа «Mind by mind». Благодарна коллегам за плодотворную работу и решение проблемных вопросов», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

В то же время, команда ЮНИСЕФ разрабатывает брендирование, дизайн и проект обустройства пространств психосоциальной поддержки в пилотных школах.

Проект «Обеспечение психического здоровья и психосоциальной поддержки всех участников образовательного процесса в прифронтовых громадах Харьковской области» реализуется в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.