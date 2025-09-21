Росіяни знову атакують Вовчанськ на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби Сили оборони відбили дві ворожі атаки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ще п’ять боїв тривають наразі, росіяни атакують Вовчанськ та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно зупинили шість штурмів росіян біля Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боїв біля сіл Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка, сім боїв тривають дотепер.

Нагадаємо, Кіндрашівку росіяни, ймовірно, вже зайняли, заявив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.