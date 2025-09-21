Россияне снова атакуют Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили две вражеские атаки, сообщил Генштаб ВСУ.
Еще пять боев сейчас продолжаются, россияне атакуют Волчанск и в сторону Отрадного.
На Купянском направлении украинские защитники успешно остановили шесть штурмов россиян у Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
На Лиманском направлении произошло 12 боев у сел Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское и Новоселовка, семь боев продолжаются до сих пор.
Напомним, Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли, заявил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 16:57
