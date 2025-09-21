Live
  • Вс 21.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Россияне снова атакуют Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 16:57   21.09.2025
Оксана Якушко
Россияне снова атакуют Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили две вражеские атаки, сообщил Генштаб ВСУ.

Еще пять боев сейчас продолжаются, россияне атакуют Волчанск и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении украинские защитники успешно остановили шесть штурмов россиян у Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 12 боев у сел Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское и Новоселовка, семь боев продолжаются до сих пор.

Напомним, Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли, заявил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Читайте также: Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹
Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹
21.09.2025, 14:29
Самые красивые рассветы в области можно увидеть в 40 км от Харькова (видео)
Самые красивые рассветы в области можно увидеть в 40 км от Харькова (видео)
21.09.2025, 12:43
Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне
Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне
21.09.2025, 17:05
Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска
Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска
21.09.2025, 09:42
Россияне существенно повредили котельную в городе Харьковской области
Россияне существенно повредили котельную в городе Харьковской области
21.09.2025, 16:06
Россияне снова атакуют Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Россияне снова атакуют Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ
21.09.2025, 16:57

Новости по теме:

21.09.2025
Где в Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ
19.09.2025
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ
18.09.2025
Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
17.09.2025
Три боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ сообщил, где
16.09.2025
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне снова атакуют Волчанск на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 16:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили две вражеские атаки, сообщил Генштаб ВСУ.".