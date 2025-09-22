Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу
Завтра, 23 вересня, тимчасово припинять подачу газу до села Пісочинської громади, повідомили в Харківській філії “Газмережі”.
Без блакитного палива цілий день проведуть мешканці села Надточії.
“Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 09-00 години 23.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам в с. Надточії Пісочинської громади. Завершити виконання робіт планується о 17-00 годині 23.09.2025 року”, – йдеться в повідомленні.
Для того, щоб швидше, а головне – безпечно відновити подачу газу, фахівці просять мешканців села надати доступ до газових приладів у будинках після проведення робіт.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: газ, газовщики, Пісочин, харківщина;
Ви читали новину: «Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу»; з категорії Суспільство
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 09:55;
