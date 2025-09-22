Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу

Суспільство 09:55   22.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу

Завтра, 23 вересня, тимчасово припинять подачу газу до села Пісочинської громади, повідомили в Харківській філії “Газмережі”.

Без блакитного палива цілий день проведуть мешканці села Надточії.

Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 09-00 години 23.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам в с. Надточії Пісочинської громади. Завершити виконання робіт планується о 17-00 годині 23.09.2025 року”, – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб швидше, а головне – безпечно відновити подачу газу, фахівці просять мешканців села надати доступ до газових приладів у будинках після проведення робіт.

Читайте також: Росіяни суттєво пошкодили котельню у місті Харківській області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Обстріляний будинок в Індустріальному районі знесуть – що робити людям
Обстріляний будинок в Індустріальному районі знесуть – що робити людям
22.09.2025, 10:24
Що відбуватиметься у Куп’янську в листопаді-грудні, спрогнозував Коваленко
Що відбуватиметься у Куп’янську в листопаді-грудні, спрогнозував Коваленко
22.09.2025, 09:37
Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу
Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу
22.09.2025, 09:55
П’ятеро поранених та один загиблий – наслідки агресії РФ на Харківщині
П’ятеро поранених та один загиблий – наслідки агресії РФ на Харківщині
22.09.2025, 08:59
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, проблеми росіян
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, проблеми росіян
22.09.2025, 10:28

Новини за темою:

17.09.2025
Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики
12.09.2025
По газовій трубі росіяни на самокатах їдуть у Куп’янськ – DeepState
03.09.2025
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
30.08.2025
Аварію на газопроводі в Харківському районі – ліквідували: коли з’явиться газ
29.08.2025
Газ відключать в одному з районів Харкова наступного тижня: адреси

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Завтра на цілий день село під Харковом залишиться без газу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 23 вересня, тимчасово припинять подачу газу до села Пісочинської громади, повідомили в Харківській філії “Газмережі”.".