Завтра на целый день село под Харьковом останется без газа
Завтра, 23 сентября, временно прекратят подачу газа в село Песочинской громады, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
Без голубого топлива целый день проведут жители села Надточии.
«Для обеспечения стабильного распределения газа Харьковский филиал «Газсети» с 09-00 часов 23.09.2025 планирует выполнять работы, которые будут сопровождаться временным прекращением подачи газа потребителям в с. Надточии Песочинской общины. Завершить выполнение работ планируется в 17-00 часов 23.09.2025 года», – говорится в сообщении.
Для того, чтобы быстрее, а главное – безопасно возобновить подачу газа, специалисты просят жителей села предоставить доступ к газовым приборам в домах после проведения работ.
