Останній теплий день. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 24 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів⛅️. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. Протягом дня можлива мінлива хмарність🌥.

Вітер вночі буде несильний. південно-західний, 3 – 8 м/с, вдень його напрямок зміниться на північний, 7 – 12 м/с, пориви становитимуть 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень очікують 19 – 24°, місцями прогріється до 27 – 29°.

У Харкові день пройде без істотних опадів.🌥 Вночі та вранці прогнозують слабкий туман🌫.

Вітер вночі буде південно-західний, 3 – 8 м/с, вдень напрямок вітру зміниться на північний, 7 – 12 м/с, пориви становитимуть 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.