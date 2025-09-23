Останній теплий день. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 24 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів⛅️. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. Протягом дня можлива мінлива хмарність🌥.
Вітер вночі буде несильний. південно-західний, 3 – 8 м/с, вдень його напрямок зміниться на північний, 7 – 12 м/с, пориви становитимуть 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень очікують 19 – 24°, місцями прогріється до 27 – 29°.
У Харкові день пройде без істотних опадів.🌥 Вночі та вранці прогнозують слабкий туман🌫.
Вітер вночі буде південно-західний, 3 – 8 м/с, вдень напрямок вітру зміниться на північний, 7 – 12 м/с, пориви становитимуть 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.
Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 20:39;
