Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области

Погода 20:39   23.09.2025
Оксана Якушко
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 24 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. В течение дня возможна переменная облачность.

Ветер ночью будет несильным, юго-западным, 3-8 м/с, днем ​​его направление изменится на северное, 7-12 м/с, порывы составят 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​ожидают 19 – 24°, местами прогреется до 27 – 29°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер ночью будет юго-западный, 3-8 м/с, днем ​​направление ветра изменится на северный, 7-12 м/с, порывы составят 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11 – 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24°.

