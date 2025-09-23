Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 24 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. В течение дня возможна переменная облачность.
Ветер ночью будет несильным, юго-западным, 3-8 м/с, днем его направление изменится на северное, 7-12 м/с, порывы составят 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ожидают 19 – 24°, местами прогреется до 27 – 29°.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер ночью будет юго-западный, 3-8 м/с, днем направление ветра изменится на северный, 7-12 м/с, порывы составят 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11 – 13°, днем столбик термометра поднимется до 22 – 24°.
Читайте также: Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 20:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".