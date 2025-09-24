На Дергачівщині реалізували спецпроэкт для дітей – подробиці від ХОВА
У пресслужбі ХОВА розповіли про проєкт «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні». Він призначений для дітей із затримкою мовного розвитку.
Цільова категорія – діти віком від чотирьох до восьми років.
“Попри виклики повномасштабної війни ми продовжуємо послідовно й системно підтримувати дітей з особливими освітніми потребами. Цей напрям роботи є одним із пріоритетних і перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Наша спільна мета – забезпечити кожній дитині в області рівні та безбар’єрні можливості для гармонійного розвитку й здобуття освіти”, – пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Так за шість місяців логопеди та психологи провели у громаді 384 логопедичні заняття та 156 психологічних зустрічей. До них приєдналося 168 маленьких учасників. Крім того, організували заняття для батьків. Це зробили, щоб вони могли працювати з дітьми в домашніх умовах.
“Завдяки співпраці з Харківською ОВА, органами місцевого самоврядування та залученості партнерів – СОС Дитячі містечка Україна та Норвезької Агенції Співробітництва у Цілях Розвитку (NORAD), нам вдалося реалізувати комплексний підхід, який допомагає дітям не лише коригувати мовлення, а й почуватися впевненіше”, – зазначила заступниця директора Харківського благодійного фонду CodeIT4Life Ukraine Євгенія Семеняк.
