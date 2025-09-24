Live
На Дергачевщине реализовали спецпроект для детей – подробности от ХОВА

Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ХОВА рассказали о проекте «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине». Он предназначен для детей с задержкой речевого развития.

Целевая категория – дети от четырех до восьми лет.

«Несмотря на вызовы полномасштабной войны, мы продолжаем последовательно и системно поддерживать детей с особыми образовательными потребностями. Это направление работы является одним из приоритетных и находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Наша общая цель – обеспечить каждому ребенку в области равные и безбарьерные возможности для гармоничного развития и получения образования», – объяснила заместительница главы ХОВА Вита Ковальская.

Так за шесть месяцев логопеды и психологи провели в громаде 384 логопедических занятий и 156 психологических встреч. К ним присоединились 168 маленьких участников. Кроме того, организовали занятия и для родителей. Это сделали для того, чтобы они могли работать с детьми в домашних условиях.

«Благодаря сотрудничеству с Харьковской ОВА, органами местного самоуправления и привлеченности партнеров — СОС Детские городки Украины и Норвежского Агентства Сотрудничества в Целях Развития (NORAD), нам удалось реализовать комплексный подход, который помогает детям не только корректировать речь, но и чувствовать себя увереннее», – отметила заместительница директора Харьковского благотворительного фонда CodeIT4Life Ukraine Евгения Семеняк.

