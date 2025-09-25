Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Зарплата – до 120 тисяч гривень: вакансії тижня в Харкові та області

Суспільство 11:37   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зарплата – до 120 тисяч гривень: вакансії тижня в Харкові та області

Станом на 25 вересня в Харківській області актуальні 3647 вакансій, передає ХОВА, посилаючись на дані обласної служби зайнятості. 

Найкращі 10 вакансій цього тижня наступні:

  • Діловод – 120 000 грн.
  • Юрисконсульт – 50 000 грн.
  • Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.
  • Шеф-кухар – 40 000 грн.
  • Представник торгівельний – 35 000 грн.
  • Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн.
  • Шліфувальник – 26 500 грн.
  • Токар – 26 300 грн.
  • Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.
  • Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.

З повним переліком вакансій, які наразі є на Харківщині, можна ознайомитися за посиланням.

З питань зайнятості мешканцям пропонують звертатись на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості – 0800 219 729. Години роботи: з понеділка до п’ятниці з 8:30 до 17:00.

Читайте також: «Пошкодження важкі»: харків’яни все ще без світла після останніх ударів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко
Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко
25.09.2025, 12:09
“Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів
“Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів
25.09.2025, 11:00
Зарплата – до 120 тисяч гривень: вакансії тижня в Харкові та області
Зарплата – до 120 тисяч гривень: вакансії тижня в Харкові та області
25.09.2025, 11:37
Терехов: “Не хочу, щоб була паніка” – чи готовий Харків до холодів
Терехов: “Не хочу, щоб була паніка” – чи готовий Харків до холодів
25.09.2025, 10:14
Жителька Ізюмщини могла допомагати ворогові знову окупувати громаду – СБУ
Жителька Ізюмщини могла допомагати ворогові знову окупувати громаду – СБУ
25.09.2025, 10:32
“Ситуація критична” – що відбувається у Куп’янську, розповів Беседін
“Ситуація критична” – що відбувається у Куп’янську, розповів Беседін
25.09.2025, 09:46

Новини за темою:

18.09.2025
Вакансії в Харкові та області: є робота із зарплатою до 50 тис. грн
11.09.2025
Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні в Харкові та області
04.09.2025
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
28.08.2025
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч
21.08.2025
Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Зарплата – до 120 тисяч гривень: вакансії тижня в Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 11:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 25 вересня в Харківській області актуальні 3647 вакансій, передає ХОВА, посилаючись на дані обласної служби зайнятості. ".