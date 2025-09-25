Зарплата – до 120 тисяч гривень: вакансії тижня в Харкові та області

Станом на 25 вересня в Харківській області актуальні 3647 вакансій, передає ХОВА, посилаючись на дані обласної служби зайнятості.

Найкращі 10 вакансій цього тижня наступні:

Діловод – 120 000 грн.

Юрисконсульт – 50 000 грн.

Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.

Шеф-кухар – 40 000 грн.

Представник торгівельний – 35 000 грн.

Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн.

Шліфувальник – 26 500 грн.

Токар – 26 300 грн.

Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.

Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.

З повним переліком вакансій, які наразі є на Харківщині, можна ознайомитися за посиланням.

З питань зайнятості мешканцям пропонують звертатись на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості – 0800 219 729. Години роботи: з понеділка до п’ятниці з 8:30 до 17:00.