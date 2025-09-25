Зарплата – до 120 тысяч гривен: вакансии недели в Харькове и области
По состоянию на 25 сентября в Харьковской области актуальны 3647 вакансий, передает ХОВА, ссылаясь на данные областной службы занятости.
Топ-10 вакансий этой недели следующие:
- 1. Деловод – 120 000 грн.
- Юрисконсульт – 50 000 грн.
- Специалист по публичным закупкам – 48 000 грн.
- Шеф-повар – 40 000 грн.
- Торговый представитель – 35 000 грн.
- Врач-стоматолог-ортопед – 30 000 грн.
- Шлифовальщик – 26 500 грн.
- Токарь – 26 300 грн.
- Специалист по методам расширения рынка сбыта – 25 000 грн.
- Специалист-бухгалтер – 20 000 грн.
С полным перечнем вакансий, которые есть по Харьковской области на данный момент, можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости жителям предлагают обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости – 0800 219 729. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.
