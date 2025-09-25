Зарплата – до 120 тысяч гривен: вакансии недели в Харькове и области

По состоянию на 25 сентября в Харьковской области актуальны 3647 вакансий, передает ХОВА, ссылаясь на данные областной службы занятости.

Топ-10 вакансий этой недели следующие:

1. Деловод – 120 000 грн.

Юрисконсульт – 50 000 грн.

Специалист по публичным закупкам – 48 000 грн.

Шеф-повар – 40 000 грн.

Торговый представитель – 35 000 грн.

Врач-стоматолог-ортопед – 30 000 грн.

Шлифовальщик – 26 500 грн.

Токарь – 26 300 грн.

Специалист по методам расширения рынка сбыта – 25 000 грн.

Специалист-бухгалтер – 20 000 грн.

С полным перечнем вакансий, которые есть по Харьковской области на данный момент, можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости жителям предлагают обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости – 0800 219 729. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.