Чому працівники «Харківзеленбуду» не дослухалися порад біолога
З попереднім керівником “Харківзеленбуду” не вдалося налагодити співпрацю, визнав ботанік Юрій Бенгус.
Понад рік часу минув від того дня, як викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус почав навчати працівників «Зеленбуду», як поводитися з рослинами та деревами у Харкові. Попри численні зустрічі та докладні лекції у місті продовжували влітку косити траву під нуль і обрізати дерева подекуди негуманним способом.
«На жаль, зеленбудівці, ті, хто мене слухав, казали: «Ви все добре нам розповідаєте, але якщо мені скажуть косити, я буду косити, якщо мені скажуть пиляти, я буду пиляти». Тобто я спілкувався з робітниками, але керівництво, коли вирішувало, що робити з зеленими насадженнями, мене не питало», – розповів Бенгус.
Наразі у «Зеленбуді» змінилось керівництво, тому достеменно поки не відомо, якої політики стосовно рослин і дерев буде триматися новий керівник.
