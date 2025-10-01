Почему сотрудники «Харьковзеленстроя»не прислушались к советам биолога
С предыдущим руководителем «Харьковзеленстроя» не удалось наладить сотрудничество, признал ботаник Юрий Бенгус.
Больше года прошел с того дня, как преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус начал учить работников «Зеленстроя», как обращаться с растениями и деревьями в Харькове. Несмотря на многочисленные встречи и подробные лекции в городе продолжали летом косить траву под ноль и обрезать деревья негуманным способом.
«К сожалению, зеленстроевцы, слушавшие меня, говорили: «Вы все хорошо нам рассказываете, но если мне скажут косить, я буду косить, если мне скажут пилить, я буду пилить». То есть я общался с рабочими, но руководство, когда решало, что делать с зелеными насаждениями, меня не спрашивало», – рассказал Бенгус.
Сейчас в «Зеленстрое» сменилось руководство, поэтому пока не известно, какой политики в отношении растений и деревьев будет придерживаться новый руководитель.
Читайте также: Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: биолог, деревья, СКП "Харьковзеленстрой", Харьков, Харьков., Юрий Бенгус;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почему сотрудники «Харьковзеленстроя»не прислушались к советам биолога»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 19:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С предыдущим руководителем «Харьковзеленстроя» не удалось наладить сотрудничество, признал ботаник Юрий Бенгус.".