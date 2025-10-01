Live
Почему сотрудники «Харьковзеленстроя»не прислушались к советам биолога

Общество 19:43   01.10.2025
Оксана Якушко
Почему сотрудники «Харьковзеленстроя»не прислушались к советам биолога Фото: Irina Sayko

С предыдущим руководителем «Харьковзеленстроя» не удалось наладить сотрудничество, признал ботаник Юрий Бенгус.

Больше года прошел с того дня, как преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус начал учить работников «Зеленстроя», как обращаться с растениями и деревьями в Харькове. Несмотря на многочисленные встречи и подробные лекции в городе продолжали летом косить траву под ноль и обрезать деревья негуманным способом.

«К сожалению, зеленстроевцы, слушавшие меня, говорили: «Вы все хорошо нам рассказываете, но если мне скажут косить, я буду косить, если мне скажут пилить, я буду пилить». То есть я общался с рабочими, но руководство, когда решало, что делать с зелеными насаждениями, меня не спрашивало», – рассказал Бенгус.

Сейчас в «Зеленстрое» сменилось руководство, поэтому пока не известно, какой политики в отношении растений и деревьев будет придерживаться новый руководитель.

Автор: Оксана Якушко
