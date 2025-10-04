Новини Харкова — головне 4 жовтня: бої на Харківщині, пожежі через удари

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:31

Генштаб: інтенсивність боїв на півночі області зросла

Вранці 4 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 13 атак біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Куп’янська, Радьківки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе”, – уточнили у ГШ.

08:26

Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у регіоні розпочалася 31 пожежа. Внаслідок російських обстрілів на Харківщині розпочалися шість пожеж. Горіло у Лозівському, Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

“Вдень російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Борівської громади Ізюмського району. На околиці села Піски-Радківські горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 500 м кв. У селі Підлиман горіли трава та очерет на площі 1,5 га. У селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 2,5 га”, – передають у ДСНС.

Також за добу рятувальники ліквідували 11 пожеж у природних екосистемах на площі 8,2 га. Наразі вирують ще чотири пожежі в Ізюмському районі. Загальна площа займання – 54 гектари.