Затишшя на Куп’янщині: станом на 16:00 Генштаб не зафіксував боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, скільки боїв на Харківщині було сьогодні, 4 жовтня.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили чотири атаки РФ біля Липців та Вовчанська. А на Куп’янському – не було жодного бою.
По всій лінії фронту протягом дня зафіксували 63 бої.
Нагадаємо, вранці Генштаб повідомляв, скільки атак росіян відбили СОУ у Харківській області протягом доби. За даними відомства, збільшилась інтенсивність боїв на півночі області. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 13 атак біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Куп’янська, Радьківки та Піщаного.
Читайте також: ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Затишшя на Куп’янщині: станом на 16:00 Генштаб не зафіксував боїв»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 16:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, скільки боїв на Харківщині було сьогодні, 4 жовтня. ".