Затишшя на Куп’янщині: станом на 16:00 Генштаб не зафіксував боїв

Україна 16:33   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Затишшя на Куп’янщині: станом на 16:00 Генштаб не зафіксував боїв Фото: Генштаб ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, скільки боїв на Харківщині було сьогодні, 4 жовтня. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили чотири атаки РФ біля Липців та Вовчанська. А на Куп’янському – не було жодного бою.

По всій лінії фронту протягом дня зафіксували 63 бої.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомляв, скільки атак росіян відбили СОУ у Харківській області протягом доби. За даними відомства, збільшилась інтенсивність боїв на півночі області. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 13 атак біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Куп’янська, Радьківки та Піщаного.

Читайте також: ISW: другий день поспіль ЗС РФ захоплюють території у Вовчанську

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
