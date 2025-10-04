Затишшя на Куп’янщині: станом на 16:00 Генштаб не зафіксував боїв

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, скільки боїв на Харківщині було сьогодні, 4 жовтня.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили чотири атаки РФ біля Липців та Вовчанська. А на Куп’янському – не було жодного бою.

По всій лінії фронту протягом дня зафіксували 63 бої.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомляв, скільки атак росіян відбили СОУ у Харківській області протягом доби. За даними відомства, збільшилась інтенсивність боїв на півночі області. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 13 атак біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Куп’янська, Радьківки та Піщаного.