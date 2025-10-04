Live
Затишье на Купянщине: по состоянию на 16:00 Генштаб не зафиксировал боев

Украина 16:33   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Затишье на Купянщине: по состоянию на 16:00 Генштаб не зафиксировал боев Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, сколько боев на Харьковщине, было сегодня, 4 октября. 

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили четыре атаки РФ возле Липцев и Волчанска.  А на Купянском – не было ни единого боя.

По всей линии фронта в течение дня зафиксировали 63 боя.

Напомним, утром Генштаб сообщал, сколько атак россиян отбили СОУ в Харьковской области в течение суток. По данным ведомства, увеличилась интенсивность боев на севере области. На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 13 атак возле Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – враг пытался прорваться три раза около Купянска, Радьковки и Песчаного.

Читайте также: ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске

Автор: Николь Костенко-Лагутина
