Затишье на Купянщине: по состоянию на 16:00 Генштаб не зафиксировал боев
Фото: Генштаб ВСУ
В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, сколько боев на Харьковщине, было сегодня, 4 октября.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили четыре атаки РФ возле Липцев и Волчанска. А на Купянском – не было ни единого боя.
По всей линии фронта в течение дня зафиксировали 63 боя.
Напомним, утром Генштаб сообщал, сколько атак россиян отбили СОУ в Харьковской области в течение суток. По данным ведомства, увеличилась интенсивность боев на севере области. На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 13 атак возле Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – враг пытался прорваться три раза около Купянска, Радьковки и Песчаного.
Читайте также: ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске
Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 16:33
