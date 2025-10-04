Live
Новости Харькова — главное 4 октября: бои на Харьковщине, пожары из-за ударов

Украина 08:31   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 4 октября: бои на Харьковщине, пожары из-за ударов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:31

Генштаб: интенсивность боев на севере области возросла

Утром 4 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 13 атак возле Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – враг пытался прорваться три раза около Купянска, Радьковки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4433 обстрела, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6264 дрона-камикадзе», – уточнили в ГШ.

08:26

Четыре пожара в лесах тушат пожарные, горит 54 гектара – ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе начался 31 пожар. В результате российских обстрелов на Харьковщине начались шесть пожаров. Горело в Лозовском, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области.

«Днем российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Боровской громады Изюмского района. В окрестностях села Пески-Радковские горела сухая трава на открытой местности на площади 500 метров квадратных В селе Подлиман горели трава и камыши на площади 1,5 гектара. В селе Шиповатое Купянского района зафиксированы попадания в лесополосу, в результате чего возник пожар площадью 2,5 гектара», – передают в ГСЧС.

Также за сутки спасатели ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах на площади 8,2 гектара. На данный момент бушует еще четыре пожара в Изюмском районе. Общая площадь возгорания – 54 гектара.

Читайте также: Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
